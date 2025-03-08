成為無人機群領導者 土耳其Akıncı無人機開鼻罕見新AESA雷達

土耳其拜卡（Bayraktar）公司日前發布一段有關其中大型雙發無人機Akıncı的測試影片，其中該機的機鼻罩被打開，清楚的展示了其配備的新型MURAD AESA雷達，接著完成完成首飛。（圖片擷取自拜卡公司影片）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕主動電子掃描陣列雷達（AESA）是現今新一代噴射戰鬥機的標準配備，不過無人機像戰機一般，於機首配備AESA雷達到是鮮少被揭露。而土耳其Baykar公司日前發布的一段影片，卻特寫了Akıncı無人機機鼻內的AESA雷達，展現其飛行偵蒐能力，並做為如TB-2等無人機的領導者。

根據軍聞網站《The Aviationist》報導，土耳其拜卡（Bayraktar）公司日前發布一段有關其中大型雙發無人戰鬥機（UCAV）Akıncı的測試影片，其中一群地面機組人員在進行飛行前檢查時，將Akıncı的機鼻罩打開，清楚的展示了其配備的新型MURAD AESA雷達，接著完成完成首飛。

請繼續往下閱讀...

這項首飛測試是在夜間進行，並成功在雷達顯示螢幕上捕獲光點目標。其MURAD 100-A主動雷達未來將整合到更多土耳其的有人、無人飛行載具上，已提升國產機隊的共通性；理論上，該雷達可以探測200公里範圍內的目標，並可進行「全方位」和「高方位」搜索，搭配掛載各式國產彈藥進行對空和對地打擊。

土耳其軍事航空領域正朝向「使用無人戰鬥機執行防區外空對空任務」的方向發展，因此在無人戰鬥機上整合MURAD主動雷達，代表UCAV無人機邁向空對空能力的第一步。（圖片擷取自拜卡公司網站）

儘管螺旋槳驅動的Akıncı不比噴射機來的快速，但它可以透過其AESA雷達有效地兼作預警功能，充當有人機隊外的偵測和武器投放平台。圖中可見Akıncı的雷達捕獲黃點目標。（圖片擷取自拜卡公司影片）

報導分析，土耳其軍事航空領域正朝向「使用無人戰鬥機執行防區外空對空任務」的方向發展，因此在無人戰鬥機上整合MURAD主動雷達，代表UCAV無人機邁向空對空能力的第一步。針對Akıncı無人機的定位，拜卡官方也將其描述為「同類戰鬥機中的領導者」，未來也將結合人工智慧，變得更加智能、更加了解環境條件，並為使用者提供先進的飛行和診斷功能。

MURAD 100-A雷達可以探測200公里範圍內的目標，並可進行「全方位」和「高方位」搜索，搭配掛載各式國產彈藥進行對空和對地打擊，未來也將整合到更多土耳其國產飛機上。（圖片擷取自@ssysfakb的X帳號）

儘管螺旋槳驅動的Akıncı不比噴射機來的快速，但它可以透過其AESA雷達有效地兼作預警功能，充當有人機隊外的偵測和武器投放平台；在面對低風險區域的空防也相當適合，其彈藥攜帶可一定程度的限制敵方，同時降低有人戰機執行長時戰鬥空中巡邏任務（CAP）的負擔。

土耳其國防工業局局長哈魯克·格爾貢（Haluk Görgün）表示，無人機搭載MURAD AESA雷達的「成功首飛」是一次突破性的成功，這使土耳其無人機擁有更敏銳的眼睛，具有在各式條件下執行出色任務的能力，以及在戰場上改變遊戲規則的潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法