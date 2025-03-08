日產400支！ 烏克蘭大力生產CZ BREN 2步槍 向蘇聯AK-47說掰掰

為了阻斷對俄羅斯武器的依賴，烏克蘭開始加速生產組裝捷克的布倫2步槍（CZ BREN 2），目標將日產量提升至400把，同時努力使用烏克蘭本土製造的零件，以逐漸汰換AK-47。（圖片擷取自CZ COLT公司官網）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕烏克蘭做為曾經的蘇聯附庸國，其步槍也同其他武器一樣，保有許多俄系的AK-47系列；然而，為了阻斷對俄羅斯武器的依賴，烏克蘭開始加速生產組裝捷克的布倫2步槍（CZ BREN 2），目標將日產量提升至400把，同時努力使用烏克蘭本土製造的零件，以逐漸汰換富有傳奇歷史的AK-47；烏克蘭是於去年獲得了捷克的技術轉讓協議。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭正加速剛在國內生產捷克布倫2步槍的計畫，用以取代烏軍現役主力的AK步槍，降低烏克蘭軍方對蘇聯設計武器的依賴。負責主導的烏克蘭國防工業公司（Ukroboronprom）已將布倫2突擊步槍的日組裝產量提高至400把，並且努力使用烏克蘭製造的零件，進行本土化生產。

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這些在烏克蘭組裝的布倫2步槍被稱為「Sich」，意旨歷史上的紮波羅熱哥薩克人，這些5.56公厘口徑的槍枝具有可互換零組件，允許用戶在蘇聯和北約之間切換。目前已有數萬支北約步槍在烏克蘭軍隊中服役，而當中主要來自捷克；隨著在烏克蘭境內的生產基地建立，烏國正在採取措施，以實現小型武器長期的自給自足。

CZ COLT公司說明布倫2步槍的細節特色。布倫2型是一種輕巧又緊湊的步槍，使用者能夠快速且舒適的操作，並具有高度模組化，在任何環境下亦能保有高度可靠性和耐久度。（圖片擷取自CZ COLT公司官網）

雖然烏克蘭保留了大量與Kalashnikov（AK系列）相容7.62的彈藥，但向北約標準的5.56槍械過渡，也反映了整個烏軍的彈藥後勤，開始從蘇聯的122公厘、152公厘火砲，向北約的120公厘、155公厘口徑火砲轉變；北約努力讓烏克蘭擺脫對AK-47等蘇聯武器的依賴，其目標不僅是槍支，還有彈藥，這些蘇系武器主要仍由俄羅斯和白俄羅斯生產。

布倫2型是一種輕巧又緊湊的步槍，使用者能夠快速且舒適的操作，並具有高度模組化，可以快速適應特定任務的要求；用來製作槍枝的材料亦選用不可燃品，不僅增加了耐火性，還抗衝擊和抗機械損傷，在任何環境下都能有高度的可靠性和耐久度。此外，布倫2還可配備各種不同長度的槍管，並在不需要任何工具下，就能完成大部分解和重新組裝。

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