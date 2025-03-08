F35將有重大升級 新武器、新匿蹤塗料、新傳感器

F-35戰機問世多年，今年將進行第17個生產批次的量產，其機身內部系統也隨之升級，除搭載武器選項增加，也會升級各式傳感器、更換新型匿蹤塗料等，讓F-35戰力在本世紀末達到最強。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕F-35戰機問世多年，今年將進行第17個生產批次的量產，其機身內部系統也隨之升級，除搭載武器選項增加，也會升級各式傳感器、更換新型匿蹤塗料等，讓F-35戰力在本世紀末達到最強。

軍聞網站「Naval News」報導，美軍正規畫F-35新的戰力標準，近期測試外掛AGM-158C飛彈、魚叉飛彈等就是最好案例，這些飛彈與飛機系統的整合，可增加F-35的攻擊選項。AGM-158C飛彈不僅可讓F-35達成超視距打擊，更可從防區外進行攻擊。

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報導指出，美國海、空、陸戰隊正進行一項「灣區六號」（Six-in-the-Bay）計畫，即提升F-35的內部彈艙容量，使其攜帶量從4發飛彈提升至6發。

報導指出，目前已確認第15批次的F-35已有6彈艙功能，並已被交付，而第15批次也能配備AGM-88G AARGM-ER等遠程打擊武器；另外，GBU-53/B小口徑炸彈在F-35戰機上也已接近初期作戰能力，預計在今年第二季會開始初期作戰測評，與之相容的軟體會同時更新。

在傳感器方面，F-35將有全新的雷達和「光電標定系統」（EOTS） ，以提高態勢感知能力。報導指出，洛克馬丁公司披露的資訊，EOTS融合了多種增強和升級功能，包括短波紅外線、高解析螢幕、紅外線標記和增強影像探測器解析度。

報導說，目前各軍種也在測試新型匿蹤塗料，從2023年起，1架從航艦起飛的F-35被觀察到塗有鏡面塗層，可能與海面防腐蝕有關。

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