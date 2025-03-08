海軍技術丶陸戰學校調整為「中心」 2將官編制傳移給濱海作戰指揮部

因應海軍兵力結構調整及預計明年元月成立「濱海作戰指揮部」，海軍已逐步進行組織整併丶人員編裝調整等規劃。圖為雄三飛彈發射情形。（資料照，國防部提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕因應海軍兵力結構調整及預計明年元月成立「濱海作戰指揮部」，海軍已逐步進行組織整併丶人員編裝調整等規劃，原本為少將主官編階的「海軍技術學校」及「海軍陸戰隊學校」，已在今年2月奉令降為上校主官的「專長訓練中心」，軍方內部指出，這空出來的2席少將編缺，將會移給濱海作戰指揮部運用。

國防部長顧立雄在去年5月27日履新視導海軍司令部時，聽取海軍司令部的業務及建軍規劃簡報，他特別勉勵海軍幹部，以最嚴謹的整備、最縝密的規劃，「將艦隊、濱海作戰部隊及陸戰隊做密切整合運用」，以符未來戰場環境需求；同時持續推動國防自主工程，完成各項國艦國造任務，以全面提升制海戰力。

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在顧的談話並認可設立「濱海作戰指揮部」之後，海軍加速推動「濱海作戰指揮部」的組織架構，各單位整併及人員編裝等規劃。

賴清德總統去年十月頒發加菜金給聯合利劍演習應處部隊海軍海鋒機動中隊。（資料照，記者周敏鴻攝）

「濱海作戰指揮部」是將原本由海軍艦隊指揮部指揮的海鋒大隊（反艦飛彈部隊）丶飛彈快艇部隊（初期以光六飛彈快艇為主）及海洋監偵指揮部（對海偵蒐雷達）等單位抽出來，由「濱海作戰指揮部」專責指揮。由於反艦飛彈部隊因應改款雄二飛彈丶雄三飛彈丶增程雄三飛彈的量產撥交部隊，以及美製岸置魚叉飛彈系統即將到位，反艦飛彈部隊不斷擴充，未來將在「濱海作戰指揮部」轄下設立北、中、南、東共4個打擊群，建立台海周邊精準飛彈制海戰力。

軍方人士指出，由於涉及各作戰單位部隊的整併與整合，「濱海作戰指揮部」指揮官規劃為中將編階，指揮部本部也有若干個少將編制，各反艦飛彈打擊群指揮官的編階將列為資深上校及少將編階。由於此事牽涉到將額的運用，國防部要求海軍儘量以軍種內部將官員額的調控挪移來處理，若真有挪不出來的狀況時，再報由國防部核定調控。

因應海軍兵力結構調整及未來軍事教育發展，國防部於114年2月核定，將「海軍技術學校」及「海軍陸戰隊學校」更銜為「海軍專長訓練中心」及「海軍陸戰隊專長訓練中心」，由學校改編為軍事訓練機構。

據了解，兩校的校長原本都是少將編階，改制之後降為上校編階，軍方內部也盛傳，這兩個空出來的少將缺，將會移給明年元旦即將設立的濱海作戰指揮部運用。

國防部於114年2月核定，將「海軍技術學校」及「海軍陸戰隊學校」更銜為「海軍專長訓練中心」及「海軍陸戰隊專長訓練中心」，由學校改編為軍事訓練機構。（圖：取自國防部網站）

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