老底盤、新砲塔 萊茵金屬「Skyranger 35」砲車反無人機實測曝光

整合豹1戰車底盤的「天空突擊兵 35」防空砲車，其野戰實測畫面近日由萊茵金屬曝光，展現高效益的機動防空儎台方案。（擷自萊茵金屬官方Youtube影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕無人機在現代戰場持續奇襲建功，反無人機系統也「百花齊放」，軟殺裝備、硬殺方案皆五花八門，德國國防大廠萊茵金屬（Rheinmetall）去年就曾在歐洲防務展中，展出多款以「天空突擊兵 35」（Skyranger 35）為基礎的多款反無人機砲車；該公司近日發布實測影片，更將一輛舊豹式戰車底盤與其整合，展現快又精準的反無人機能力。

從萊茵金屬7日發布的實測影片可見，該公司以一台「豹1」戰車的履帶底盤整合「天空突擊兵 35」砲塔，使其成為高機動性的車載防空系統；「豹1」的履帶式底盤讓它能開上柏油路、也能進入遍布砂石、積水的荒地中，砲塔上的搜索雷達則能協助車組員提前偵獲、追蹤敵方無人機，並快速按下扳機進行接戰。

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萊茵金屬於去（2024）年歐洲防務展擺出的「天空突擊兵」防空砲車，圖中採用的底盤為該公司的豹2A4戰車。（萊茵金屬官方X帳號）

事實上，「天空突擊兵 35」早在去年的歐洲防務展（Eurosatory 2024）中，就展出與「豹2」（Leopard 2）、「山貓」（Lynx）以及「拳師」（Boxer）等輪、履式戰車整合的機動性防空方案，展現其高效益的防空效能與整合彈性。

萊茵金屬研發的「天空突擊兵 35」，搭載一門瑞士奧利岡的35公厘機砲，可發射35*228公厘、30*173公厘兩種彈藥，每分鐘射速1000發，有效射程範圍4公里；該砲塔整合主動電子相位陣列（AESA）雷達，可搜索方圓35公里內的敵目標，另裝有光學感測器及敵我識別系統，並可視需求整合「天空大師」（Skymaster）指管套件，提升聯合作戰效能。

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