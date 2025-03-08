強化衛哨及營區安全 金防部：部分非武裝哨恢復為武裝哨

金門防衛指揮部三月起將部分非武裝哨改成武裝哨，仍保留部分非武裝衛哨。（讀者提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕對於外傳「金門防區3月開始武裝衛哨全面上線」一事，陸軍金門防衛指揮部未予證實，不過，防區人員指出「原本就有武裝哨」，此次因應敵情、兵力及營區安全，將部分非武裝哨改成武裝哨；至於「金門防區3月開始武裝衛哨全面上線」的說法，並不正確。

金門1992年以前實施軍管，即所謂戰地政務時期，當時氛圍局勢緊張、草木皆兵，只要營區大門衛哨都持槍站崗，一般人車靠近，衛哨立刻持槍警戒；後來兵力調整，有些據點改為未持槍的一般衛哨。

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金門地處前線，防區9大離島及1線據點就是防區的大門口，全都頭戴鋼盔、身著防彈背心，荷槍實彈的武裝哨，島內則視營區不同有武裝哨及一般哨所。

在陸軍有「行走的準則」稱號的金防部指揮官黃先任中將，到職後頻下部隊訪視，在衡酌當前敵情及安全考量後，下令3月起針對防區的衛哨進行調整，除原本就有武裝哨，也將部分非武裝哨改成武裝哨。

陸軍司令部指出，各作戰區、防衛部衛哨兵派遣暨值勤方式，均依部頒「警衛勤務指導計畫」執行，並依營區類型適切規劃警衛勤務，以肆應各種突發事件，確維營區整體安全；金防部所訂定的衛哨兵執勤方式，符合規定。

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