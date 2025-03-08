俄羅斯情報艦南下「閒晃」 來回對馬海峽至西南諸島意圖不明

日本防衛省近日公布俄國單艘情報艦來往西南諸島的動態，其來回穿越對馬海峽及宮古海峽，至菲律賓海「閒晃」；期間可能也有與中國情報艦交流。（圖片取自統合幕僚監部、@Baltic__Sea的X帳號/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中俄艦艇近來對日本周遭海域的動作沒有少過，不只主戰艦，情報蒐集艦的行動也不在少數，日本防衛省近日公布俄國單艘情報艦來往西南諸島的動態，其來回穿越對馬海峽及宮古海峽，至菲律賓海「閒晃」，期間可能也有與中國情報艦交流。

根據日本防衛省統合幕僚監部昨（7）日公布的偵察情報顯示，海上自衛隊位於6日傍晚偵獲俄羅斯維什尼亞級情報蒐集艦Kareliya號（舷號535），於對馬島西南部約120公里的海域內活動，並於昨日通過對馬海峽向日本海行駛。

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防衛省統整揭露，俄國情報艦並非剛到日本海域附近，上（2）月16日至17日時，即從對馬海峽一路向南進入菲律賓海，不過其行動目的地不明。（圖片擷取自統合幕僚監部）

日本防衛省統整揭露，該艦並非剛到日本海域附近，上（2）月16日至17日時，該艦從日本海南下通過對馬海峽，並一路向南，再於19日至20日期間穿越沖繩南端的宮古海峽，向東進入菲律賓海，行動目的地不明。該艦行動直至本（3）月4日，再度出現在沖繩南端，並沿相近原路北返，最後於昨日再次通過對馬海峽。

無獨有偶的是，日本防衛省5日也指出，中國的815A型情報船天權星號（舷號795）也於本月3日出現在沖繩南端的宮古海峽，向菲律賓海駛去。中、俄艦艇一北一南於宮古海峽擦肩而過，途中亦不能排除兩艦有有電子情報交換的可能性。

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