北韓首度透露建造核潛艦 料可射彈道飛彈

北韓官媒中央通信社8日發布消息，指最高領袖金正恩前去視察核潛艦的建造進度，但並未透露日期、地點、細節等。（路透）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓官媒中央通信社（KCNA）8日指出，最高領袖金正恩視察正在建造中的核動力潛艦，並表示強化海軍是平壤防衛戰略的關鍵之處。這是北韓首度透露可能對南韓和美國構成新威脅的核潛艦進度，但並未揭示視察的日期或地點。金正恩還視察建造中的兩艘大型軍艦，稱很快就會部署，且不會限制在特定水域。

KCNA指出，金正恩前往一處造船廠視察「核動力戰略飛彈潛艦」的建造情況及聽取簡報，並表示北韓的海上防禦能力，將在任何必要的水域不受限制地充分展示，北韓海軍發展成為精銳核武力量，是發展國防戰略的重要內容。「韓聯社」指出，這是擁有核武的北韓首次透露建造核潛艦的消息，應是一艘能夠發射彈道飛彈的核潛艦。

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北韓勞動黨機關報勞動新聞指出，金正恩還前往兩處視察建造中的兩艘大型新軍艦，並宣布這兩艘艦艇很快就能部署，「不會限制在特定水域」。金正恩警告，北韓絕不會容忍敵對勢力透過不斷部署戰略資產並進行海上和水下軍事活動，來嚴重威脅北韓國家主權和利益，「強大的軍艦必須對敵對勢力慣用的『砲艦外交』起強大的核嚇阻作用」。這些說法暗示，北韓的新艦艇可能部署在南韓周邊水域，包括在美國和南韓聯合軍演期間。

勞動新聞發布的2張「核動力戰略飛彈潛艦」照片，僅部分展示該艦的下半部船體和15個軌道支架，暗示該艦建造進度不如另兩艘軍艦。專門觀察北韓動向的北韓新聞（NK News）分析，照片中與金正恩一起在視察潛艦的是東岸新浦市的Pongdae潛艦工廠經理。專家多年來即懷疑此地是北韓潛艦基地。其他照片顯示，一艘大型驅逐艦般的軍艦位於室內掩體，另一艘則位於用網子覆蓋的室外掩體，分別位於比鄰東海的南浦造船廠和靠近日本海的清津造船廠。

在首爾漢陽大學任教的南韓潛艦專家文根植（Moon Keun-sik，譯音）表示，這艘核潛艦似乎是6000噸級或7000噸級，可以攜帶約10枚飛彈。北韓官方使用「戰略飛彈」一詞，意味它將攜帶核武，「這絕對會對南韓和美國構成威脅」。文根植也推測，北韓可能以出兵攻打烏克蘭為條件，取得俄羅斯提供有關潛艦反應爐建造的技術支援。他還表示，北韓可能會在2年內讓核潛艦下水，以在實際部署前測試其能力。

據了解，核潛艦是金正恩在2021年一次重要政治會議上矢言引進的尖端武器之一，以應對他口中美國為首不斷升級的軍事威脅。其他武器包括固體燃料洲際彈道飛彈、高超音速武器、間諜衛星和多彈頭飛彈等。此外，美國智庫「核子威脅倡議」（NTI）推估，北韓可能擁有64至86艘傳統動力潛艦，是世界上最大艦隊之一，但專家懷疑這些具有一定年紀的艦艇是否都能正常運作，懷疑只能發射魚雷和水雷，無法發射飛彈。

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