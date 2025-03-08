庫斯克戰局驟變！1萬烏軍恐遭圍困 對基輔造成重大衝擊

位於庫斯克的烏克蘭部隊陷入極度不利情勢，可能被迫撤退。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國、烏克蘭、俄羅斯和歐洲逐漸加大推動烏俄和平進程之際，傳出深入俄羅斯庫斯克的烏克蘭部隊陷入險境，約一萬名士兵面臨圍困風險，對期盼以庫斯克戰局增加談判籌碼的基輔政府造成重大衝擊。

隨著俄國加大反擊力道，以及北韓部隊支援，戰況逐漸導向俄聯軍一方。「路透」報導，庫斯克戰場情勢過去三日驟變，俄軍發動集結反攻奪回領土，幾乎將烏克蘭部隊一分為二，並切斷主力部隊的重要補給線。

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烏克蘭權威軍事部落格「深層政府」（Deep State）7日的開源地圖顯示，身處俄羅斯境內的烏軍，約四分之三已近乎遭徹底包圍。鄰近俄國邊境的剩餘部隊，僅由一條長約1公里，最狹窄處不到500公尺寬的道路連結。

英國「每日電訊報」報導，俄軍通過由烏軍在去年掌控的庫斯克城市蘇賈，跨過邊境進入烏克蘭東北部的蘇梅。據信有大量北韓部隊參與切斷烏軍作戰，並以無人機擾亂基輔補給鏈和後勤。烏軍唯一一條往返蘇賈的道路，已進入俄軍第一人稱視角無人機視野。一名烏軍士官透露，為了避免進一步損失，軍方正考慮從庫斯克撤退。

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