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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

遵循川普政策 美衛星業者Maxar禁烏克蘭用戶取用影像

2025/03/09 08:13

美國太空科技公司「馬薩爾」（Maxar）遵循川普政府政策，該公司已撤銷烏克蘭用戶取得衛星影像的權限，此舉對於烏軍作戰偵察及情報造成影響。圖為俄軍空軍基地遭烏軍攻擊後的衛星空拍圖。（路透）美國太空科技公司「馬薩爾」（Maxar）遵循川普政府政策，該公司已撤銷烏克蘭用戶取得衛星影像的權限，此舉對於烏軍作戰偵察及情報造成影響。圖為俄軍空軍基地遭烏軍攻擊後的衛星空拍圖。（路透）

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府近日決定切斷對烏克蘭軍援，包括部分暫停共享關鍵情報，美國太空科技公司「馬薩爾」（Maxar）7日表示，由於遵循川普政府政策，該公司已撤銷烏克蘭用戶取得衛星影像的權限。

根據《路透》報導，馬薩爾在聲明中表示，其與美國政府及數十個盟國、合作夥伴國家有簽訂合約，而每個客戶都會自行決定如何使用和分享這些數據。馬薩爾提到，美國政府提供的「全球強化地理空間情報傳遞計畫」（GEGD），目的在於提供美國收集的商業衛星影像存取權限，而美國政府已決定暫停烏克蘭在GEGD中的帳戶權限。

美國國家地理空間情報局（NGA）也證實此事，表示依照政府對於烏克蘭的支援方針轉換，NGA已暫停其對於GEGD系統的訪問權限。馬薩爾在聲明中強調，與該公司合作的其他國家用戶並不會受到影響。

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