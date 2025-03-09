英媒爆普廷停火底線：禁北約「駐軍烏克蘭」

俄國總統普廷傳開出「禁北約駐軍」的停火底線。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷近日釋出立即在烏克蘭停火的訊號，但設下嚴格且具爭議性的條件。據英國《每日郵報》8日報導，普廷願意暫停敵對行動，卻要求最終和平協議符合俄方利益，並明確反對北約（NATO）部隊駐紮烏克蘭。

克里姆林宮內部消息顯示，俄羅斯願意考慮暫時停火，但前提是滿足特定條件。知情人士透露，這些條件包括制定最終和平協議的具體框架，並由俄方挑選的國家參與維和任務。尤為關鍵的是，據接近俄政府來源指出，莫斯科將拒絕任何允許北約部隊駐紮烏克蘭的停火提案。這一立場直接否決了英法提議的「自願聯盟」維和計畫，凸顯普廷意圖排除北約勢力介入。

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普廷去年12月在年度記者會上強調：「我們不需要短暫停火，而是長期、穩固、保障俄羅斯及其公民利益的和平。」這顯示俄方不僅追求停火，更希望鞏固戰果並確保戰略優勢。俄軍近日一夜間向烏克蘭發射67枚飛彈與近200架無人機，造成至少10人受傷，顯示其無意輕易妥協。

川普一反美國長期政策，2月28日在橢圓形辦公室直言：「我們與俄羅斯的關係很好，坦白說，跟烏克蘭打交道更困難。」他曾樂觀表示「普廷想要和平」，並對俄羅斯展現友好態度，提議讓其重返七大工業國集團（G7）。然而，他同時暫停對基輔的軍事援助與情報共享，對烏克蘭態度轉硬。他與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮激烈爭執，進一步動搖雙方關係。

川普也在「Truth Social」發文警告：「俄羅斯正在戰場上重創烏克蘭，我強烈考慮對俄實施大規模銀行制裁與關稅，直到停火與和平協議達成。」他呼籲雙方「立即回到談判桌，以免為時已晚」。美國財政部正研擬對俄石油公司的新制裁，深化拜登政府已採取的措施。川普此舉似在親俄與施壓間尋求平衡，但成效未明。

普廷的停火條件與川普的轉向引發廣泛爭議。烏克蘭及西方盟友憂心，任何協議若向俄方傾斜，可能削弱烏克蘭主權。歐洲官員警告，過早妥協恐助長俄羅斯侵略，一名匿名外交官表示：「放鬆制裁將設下危險先例。」拜登政府時期白宮國家安全會議（NSC）發言人塞維特（Sean Savett）批評川普「對普廷天真」，指出其壓迫烏克蘭的做法反讓俄方占優勢，「和平更難實現」。

俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來，已承受美國及其盟友超過2萬項制裁，總計21692項，其中美國單獨實施6433項，包括對俄油出口設每桶60美元上限。儘管如此，俄軍持續轟炸，並計畫春季大舉進攻，顯示制裁未動搖普廷決心。

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