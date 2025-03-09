獨家》國軍發布射擊通告 疑針對屏東外海中國權宜輪

國軍射擊通告疑針對屏東外海還滯留的權宜輪。（「Taiwan adiz」粉專提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國權宜輪近期不斷出沒我國海底電纜區，經海巡警告後，大多離開我國限制水域，但仍不斷漂航滯留，國軍近日罕見發布空域操演射擊通告，管制區域「剛好」鎖定目前中國權宜輪漂航滯留區，引發不少軍事迷的討論。

國軍射擊通告疑針對屏東外海還滯留的權宜輪區域。（擷取自國軍射擊通告）

國防部剛發布「海軍司令部空層空域操演報告單」，日期為3月24日，操演區域是屏東西南外海，剛好目前還有寶順號、達利輪等滯留許久的中國權宜輪，高度在6000呎以下。

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軍事粉專「Taiwan adiz」認為，國軍這次的射擊操演來的正是時候，演訓區域更是「大快人心」，針對這類耍賴找麻煩的權宜輪，本就該硬起來驅哩，畢竟漂航超過兩個月，沒有惡劣天候下，根本就是別有用心，無關人道避難立場。

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