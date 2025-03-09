軍事迷快看！海軍敦睦艦隊安平港亮相 後續還有5站可期待

民眾排隊等候登上磐石軍艦參觀。（記者王俊忠攝）〔記者王俊忠／台南報導〕海軍「敦睦遠航訓練支隊」今（9）日抵達台南安平商港，展開為期2天的國內航訓第2站，雖然礙於安平港水深不夠，鄭和號巡防艦無法靠港，但油彈補給艦磐石艦及武昌號巡防艦2艘軍艦依舊在安平亮相。台南市長黃偉哲特地向海軍爭取沱江級飛彈快艇武江艦泊靠，今天上午已吸引許多民眾排隊參觀，民眾可利用上午9點至下午3點之間把握機會參訪。

海軍司令部副司令馬群超與黃偉哲都說，希望藉由遠航支隊軍艦靠港、開放民眾參觀，讓國人對國軍、海軍有進一步的認識；黃偉哲表示，海軍敦睦遠航艦隊每年到安平商港，是台南一大盛事，很多民眾扶老攜幼前往參觀，海軍肩負維護我國海疆重任，敦睦遠航艦隊能與國際交流軍事能力，是國防外交的最佳展現，歡迎民眾前來了解，有機會還能加入國軍保家衛國的行列。

康定級飛彈巡防艦武昌艦。（記者王俊忠攝）黃偉哲並代表市府與軍人服務站、開基玉皇宮，分別致贈加菜金與慰勞金給艦隊官兵弟兄。此次，安平港內並增設20機砲悍馬車、40機砲悍馬車、AAV7兩棲突擊載具、紅雀無人機等裝備陳展，希望帶給參觀民眾一場豐富的國防知性饗宴。

民眾排隊等候登上沱江級飛彈快艇武江艦參觀。（記者王俊忠攝）海軍敦睦遠航支隊表示，安平港開放參觀的3艘軍艦中，在磐石艦內設有10個展示區的文宣館，包括台灣觀光100、信賴產業、國防自主、台灣之光、故宮百年、客家文化、名勝景觀、精品科技、藝文創意與台灣名產等，內容豐富，可讓民眾收穫滿滿。

海軍油彈補給艦磐石艦內設有十大展區文宣館，歡迎民眾參觀。（記者王俊忠攝）台南市政府民政局說，艦隊靠港開放參觀2天，碼頭區也有各式攤位，包括郵局「i 郵箱」行動郵車、府城美食、農特產品等市集，讓民眾好玩又好吃。南市府也提醒民眾，活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，歡迎民眾搭乘大眾運輸車輛如南市公車【綠17】、【藍幹線】前往，登艦時請出示國民身分證或具照片的合法證件供海軍查驗辨識。

台南市長黃偉哲（前左）致贈加菜金給海軍敦睦遠訓支隊支隊長劉岱瑞少將（前右）代表接受。（台南市政府提供）敦睦艦隊在安平商港之後的國內各港口開放時間，包括3月11日（週二）、12日（週三）在馬公港、3月14日（週五）、15日（週六）在台中港、3月17日（週一）、18日（週二）在基隆港、3月19日（週三）、20日（週四）在蘇澳港，以及3月21日（週五）、22日（週六）在花蓮港，各港口開放時間都是上午9點至下午3點止。

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