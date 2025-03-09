印尼也有航艦夢 外媒：想收義大利剛退役的「加里波底號」

《詹氏》近日報導，印尼有意採購義大利海軍剛除役的「加里波底號」航空母艦。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕印尼海軍現代化腳步趨於積極，根據《詹氏》等外國軍事媒體報導，印尼對義大利海軍去年10月剛除役的「加里波底號」（Giuseppe Garibaldi）航空母艦有興趣，且與其「最低必要兵力」（MEF）戰略相符，不僅可強化海軍戰力，也可用於人道救援、救難等非軍事行動。

根據專業軍事刊物《詹氏》（JANES）等媒體報導，義大利海軍去年10月才將服役近40年的「加里波底號」航空母艦除役，而印尼海軍有意收購這艘航艦，且這與印尼海軍近年推行的「最低必要兵力」（MEF）戰略相符，這項戰略以擁有4艘可搭載直升機的艦艇、4艘巡防艦、多艘飛彈巡邏艇為核心。

此外，該報導稱，印尼海軍也可能向義大利採購30架可短場起降的AV-8B攻擊機。雖然這款服役已久的艦載機，已逐漸在美國、英國軍隊卸下防衛重擔，但義大利、西班牙仍在使用這款軍用飛機。對於這起潛在軍備交易案，義大利與印尼軍方皆未置評。

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義大利「加里波底號」航空母艦自1985年9月起服役至去年10月，排水量僅1萬4000噸左右，在全球航艦之中顯得相當迷你，其採用滑跳式甲板，可供至多16架的AV-8B艦載攻擊機起降，也可改運載18架各式直升機，執行不同任務。

排水量將近4萬噸的「蒂里雅斯特級」兩棲突擊艦是義大利海軍海上航空兵力核心。（取自芬坎蒂尼官方臉書）在「加里波底號」航艦退役後，義大利海軍的航空兵力核心，是排水量達3萬噸的「加富爾號」航艦，以及排水量將近4萬噸的「蒂里雅斯特級」兩棲突擊艦。

印尼海軍近年致力於現代化工作，除了外傳有意採購的「加里波底號」航艦，其亦向義大利採購「塔翁．迪雷韋爾級」多用途艦艇（PPA），這款排水量約6千餘噸的水面作戰艦，不僅是印尼海軍未來作戰核心，待今年下半年服役後，也將成印尼海軍最大的軍艦。若印尼海軍再引進「加里波底號」航艦，除了強化作戰能力，亦可在人道救援、救難等非軍事行動方面扮演角色。

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