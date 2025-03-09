法戴高樂號航艦完成首次太平洋部署 美日戰機協同演訓創新猷

美國卡爾文森號與法國戴高樂號航艦打擊群的軍機2月11日在「太平洋恆星2025」演習期間，在菲律賓海上空編隊飛行。（圖：美國海軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕法國海軍旗艦戴高樂號（FS Charles De Gaulle1）航空母艦打擊群已完成歷時5個月的太平洋首度部署，於新加坡進行最後階段整補後，將轉赴印度洋參與聯合軍演。此項代號「克里蒙梭25」（Mission Clemenceau 25）的任務，創下法國核動力航艦首次長期部署印太紀錄，期間與美日菲等多國進行7場聯合演習，驗證跨國航艦協同作戰能力。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，馬拉德（Jacques Mallard）少將指揮的航艦打擊群包含戴高樂號核動力航艦、佛賓號（Forbin, D620）驅逐艦、阿爾薩斯號（Alsace, D656）與普羅旺斯號（Provence, D652）巡防艦、以及新型油彈補給艦雅克·雪佛列號（Jacques Chevallier, A725），另配屬2架大西洋2型（Atlantique 2）海上巡邏機輪駐東南亞基地，並有攻擊型核潛艦在水下護衛。

戴高樂號打擊群搭載22架飆風M型（Rafale-M）艦載戰機、2架E-2C鷹眼（Hawkeye）空中預警機與3架反潛直升機。根據艦隊副指揮官亞恩-艾瑞克（Yann-Eric）上校透露，美製蒸氣彈射系統與標準化操作程序，使戴高樂號能無縫接軌美軍F/A-18E「超級大黃蜂」戰機起降，展現北約盟邦高度互通性。

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美國空軍F/A-18E「超級大黃蜂」戰機2月10日在戴高樂號（FS Charles De Gaulle）航空母艦的飛行甲板上滑行。（圖：美國海軍）在2月舉行的「太平洋恆星2025」（Pacific Stellar 2025）多國軍演中，法國艦載機部隊首度與美軍卡爾文森號（USS Carl Vinson）航艦，實施「交叉甲板」聯合起降訓練。值得注意的是，日方出動可供F-35B戰機起降的「加賀號」（ DDH-184）直升機護衛艦參與，3國航艦指揮官透過LINK 22戰術資料鏈，即時共享戰場情資。

後勤整補方面，法軍透過《跨軍種後勤支援協定》（ACSA）向美方緊急調用E-2C預警機零件，創下首次在印太戰區實施跨國艦間裝備移交紀錄。馬拉德表示：「三維空間的聯合防空演練，困難度是傳統演習的四倍以上，但各國雷達參數與敵我識別系統的整合進度超乎預期。」

法國駐新加坡大使馬奇西奧（Stephen Marchisio）強調，此次部署驗證歐洲國家在印太海域的長期存在能力。戴高樂號打擊群航跡遍及東海、南海與菲律賓海，特別在南海爭議水域實施的「航行自由行動」，被視為對區域軍事化的潛在回應。

儘管任務成果豐碩，馬拉德坦言：「若時間允許，希望與更多區域夥伴進行交流。這次經驗將成為法國海軍規劃2040年新一代航艦戰術的重要參考。」隨著戴高樂號預計4月返抵土倫軍港，其蒐集的長途航行數據與30次實戰化演訓紀錄，將提供北約盟邦珍貴的印太作戰參數。法國海軍的「飆風」戰機（Rafale）與菲律賓空軍的FA-50PH戰機，在南海進行首次聯合巡邏時，飛越「戴高樂號」航空母艦上方。（法新社）

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