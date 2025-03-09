太貴還是得做 美空軍公布「哨兵」洲際飛彈引擎測試畫面

美國空軍公布哨兵洲際飛彈固態火箭引擎的靜態測試情形。（取自美國空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍正在研製可攜帶核武的「哨兵」洲際飛彈，卻面臨預算超支等挑戰。不過，美國空軍7日發布訊息與照片顯示，其與軍工業者日前成功進行固態火箭靜態點火測試。美國空軍說，這項計畫可確保未來數十年的戰略核威懾能力，對促成美軍「核三位一體」現代化相當重要。

美國空軍7日表示，其6日與美國軍工業者諾斯洛普．格魯曼，在美國猶他州的工廠進行LGM-35「哨兵」洲際飛彈的一級固態火箭引擎靜態點火測試，藉此驗證這型引擎的設計，使其朝全面合格更趨進一步，並為生產、部署戰略核威懾力量奠基。從美國空軍發布的照片可見，這型引擎噴出烈焰與濃煙，瀰漫整個測試場。

美國空軍LGM-35A 「哨兵」洲際飛彈示意圖。（圖取自諾格官網）美軍現役的義勇兵3型（Minuteman III）洲際飛彈已問世超過50年，考量該型飛彈已趨於老舊，美國空軍表示，「哨兵」計畫就是將美軍「核三位一體」的陸基部分現代化，對於確保未來數十年戰略核威震懾的安全、可靠與有效相當重要。

事實上，美國空軍執行「哨兵」計畫並不算順利，由於預算超支，一度使部分指揮、發射系統的開發進度趨緩，部署時間也推遲到2030年以後。不過，美國國防部長赫格賽斯（Pete Hegseth）對這項計畫表示支持，他今年1月在參議院軍事委員會的聽證會之中表示，哨兵洲際飛彈與B-21轟炸機、哥倫比亞級核動力潛艦等維繫「核三位一體」的要角，皆相當重要，並允諾會加速生產進程。

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