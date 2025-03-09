戰場壓力難耐？ 俄軍逃兵率達10％直逼美軍越戰時期

去年在庫斯克的俄軍戰俘。（圖取自WarTranslated專頁）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭分析機構「前線情報洞察」（Frontelligence Insight）的一份最新報告指出，自俄羅斯3年前全面入侵烏克蘭以來，已有超過5萬名俄軍士兵逃兵或擅離職守（AWOL）。這項報告是根據外洩的俄羅斯內部文件作出評估。

富比士雜誌（Forbes）報導，「前線情報洞察」估計，俄羅斯在這場戰爭中已經永久損失多達56萬名兵力，其中包括陣亡、重傷以及逃兵，後者約佔總數的10％。報告指出，戰爭初期的逃兵率較低，但隨著戰事延長，特別是在2022年秋季烏克蘭成功反攻、2023年夏季反攻失敗後，逃兵率顯著上升。儘管俄軍近期再次推進，但進展緩慢且代價高昂，逃兵問題仍然嚴重。

報告指出，約5％的俄軍士兵在服役期間選擇逃兵，這一比例與1960年代至1970年代美軍在越戰期間的逃兵率相當。然而，該機構認為，目前俄軍的狀況「並未顯示出全面軍事崩潰或指揮權崩解」。



事實上，儘管俄軍付出重大傷亡卻只獲得有限領土，但在兵力動員方面，俄羅斯可能正處於長期優勢。該報告估計，烏克蘭方面已損失多達30萬名兵力，包括陣亡、重傷及擅離職守者。

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烏克蘭頓內次克的亞速旅士兵2024年4月11日在前線戰壕中休息。（美聯社）在逃兵案例中，最具代表性的是烏克蘭陸軍第155機械化旅。該旅在去年底抵達烏克蘭東部前線時，由於大量士兵擅離職守，幾乎已經瓦解。

報告進一步分析人口動態對戰爭的影響。烏克蘭雖然損失較少人口，但其可動員的人數本就較少。俄羅斯擁有1.44億人口，而烏克蘭僅3800萬，這使得烏克蘭的動員基礎與徵兵體系遠不及俄羅斯。「前線情報洞察」警告，烏克蘭理想的戰損比應至少達到1比3，即烏軍每損失1人，就應能讓俄軍損失3人。然而，當前戰場上的損失比率為 1比1.86，對烏克蘭不利。

如果烏克蘭能夠在每損失1名士兵的同時，殺傷、重創或迫使3名俄軍士兵逃兵，則烏克蘭將能更快削弱俄軍的人力資源。然而，這可能需要來自盟友的「改變遊戲規則的外部支援」，才能使俄軍的損失更為嚴重。

報告認為，這種「改變遊戲規則」的援助幾乎不會來自美國，因為美國在川普政府的領導下，正迅速與俄羅斯及其他專制政權結盟。然而，歐洲各國若能夠大幅增加對烏克蘭的援助，且行動迅速，仍有可能幫助烏克蘭扭轉戰局。

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