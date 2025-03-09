待在F-16戰機駕駛艙是什麼感覺？ 軍媒用VR 360帶您身臨其境

青年日報發布一支VR 360影片，完整揭露F-16戰機飛官進行單機性能展示時的情境。（擷取自青年日報影片）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕空軍飛官駕駛戰鬥機在空中狂飆，令人看得熱血沸騰，但民眾往往只能從地面上觀看英姿，而難以體會在駕駛艙內的感受。為此，國軍官媒《青年日報》近日發布一支VR 360影片，完整揭露F-16戰機進行特技表演時的姿態、場景，讓閱聽眾大飽眼福。

這是《青年日報》首度發布F-16戰機駕駛艙視角的飛行畫面，主要以飛官第一人稱視角，以及飛官前方向後拍攝的視角為主，影片可見飛官從跑道駕機抬頭起飛，隨後進行多次滾轉、時而倒飛，大片的農田與天空成為背景。雖然青報未揭露這支影片的拍攝時間與地點，且考量機敏性，因此將儀表板打上馬賽克，但據了解，這支影片為數年前拍攝。

F-16戰機的單機性能展示科目相當多，包括低空高速衝場、倒飛、劃出「8」字型的「古巴8字」、四點滾、9G小轉彎等，都考驗飛官的身體素質與操駕能力，也展現嫻熟戰機性能的專業度。

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