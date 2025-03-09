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伊朗週二阿曼灣海上軍演 中俄海軍將參與
伊朗宣布週二將在阿曼灣海域與俄羅斯、中國一同進行軍事演習。圖為今年2月份伊朗在南部海岸進行軍演的畫面。（法新社）
李秋明／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕據伊朗媒體報導，伊朗、俄羅斯與中國週二將在阿曼灣海域舉行軍事演習，中國國防部也發文確認此事，並宣布將派出驅逐艦及補給艦參與軍演。
《法新社》報導，伊朗媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，演習「將在週四於恰赫巴哈爾港（Chabahar）開始。」恰赫巴哈爾位於伊朗東南部，面臨阿曼灣。
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塔斯尼姆通訊社指出，伊朗海軍與革命衛隊將出動軍艦，與中國軍艦、支援船隻以及俄國海軍進行軍事演習。
塔斯尼姆通訊社補充說，亞塞拜然、南非、阿曼、哈薩克、巴基斯坦、卡達、伊拉克、阿拉伯聯合大公國和斯里蘭卡的代表將作為觀察員出席。
中國國防部在微信發文稱，解放軍將派出「一艘驅除艦與一艘補給艦」參與軍演。