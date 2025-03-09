美向澳洲出售潛艦 恐影響馳援台海

美國國防部準次長柯伯吉憂心，美國向澳洲出售核潛艦，恐影響自身馳援台灣的能力。（彭博）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部主管政策的次長提名人柯伯吉表示，根據澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），美國將向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級攻擊核潛艦，但此舉可能讓美國海軍變得「脆弱」，甚至導致美軍潛艦無法「在對的時間出現在對的地點」，尤其是台灣等太平洋第一島鏈的軍事衝突。

英國《衛報》指出，柯伯吉對聯邦參議院軍事委員會提名聽證會提出的書面和口頭證詞中，確認澳洲是美國的「核心盟友」，稱即使美國捲入一場不太明智的戰爭，澳洲也與美國站在一起，他支持增強澳洲的軍事實力，澳洲能擁有攻擊核潛艦是好事。

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然而，柯伯吉認為，未來幾年仍然存在非常現實的衝突威脅，尤其是在第一島鏈的台灣、日本、菲律賓，以及分屬印尼、馬來西亞和汶萊等三國管轄的婆羅洲島等地。

身為五角大廈3號人物的柯伯吉直言，美國的攻擊潛艦「對於防禦台灣或其他可行且實際的選項而言，絕對至關重要」。因此，美國最好能以足夠快的速度生產足夠多的攻擊潛艦，否則向澳洲出售潛艦就會為美國帶來困境，因為美國並不希望自身軍隊處於弱勢地位，「要是這些潛艦未能在對的時間出現在對的地點，情況將更加糟糕」。

他另強調，他去年8月就在Ｘ平台發文指出，AUKUS協議原則上是一個好主意，但他對實際執行一直抱持懷疑態度，如今掌握到新訊息後，看法仍然不變。

根據時任澳洲總理莫里森於2021年簽署的AUKUS協議，美國將向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級傳統武力攻擊核潛艦，首艘預計2032年交付。這些潛艦將在澳洲自行建造新核潛艦前，取代老舊的柯林斯級柴電潛艦。

不過，該協議也規定，在向澳洲出售任何潛艦前，美國三軍總司令（總統）必須證明，美國海軍的水下能力不會因為少了一艘潛艦而弱化。

美國國會研究服務處（CRS）2月11日發表報告指出，美國潛艦建造速度「僵硬緩慢」，目標數量為66艘攻擊潛艦，但目前僅擁有49艘，短缺4分之1；生產速度也只能滿足自身需求的一半，每年僅1.2艘。若要同時滿足自身需求，又能向澳洲提供潛艦，每年將必須生產2.3艘。

專家認為，滿足上述條件的可能性「微乎其微」。

該報告提出的替代方案是，美國不向澳洲出售潛艦，而是「讓美國潛艦在美軍指揮下從澳洲基地出發」。報告補充道，若澳洲省下採購、建造和運作本國核潛艦的資金，就可以投入培養其他軍事能力，包括長程飛彈、無人機或轟炸機，從而建立澳洲為本國和美國執行非核潛艦軍事任務的能力。

另一方面，柯伯吉也在聽證會中敦促澳洲將國防預算提高至佔國內生產毛額的3％，強調澳洲雖不是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但北約秘書長呂特已向成員國提出此一目標，「遑論坎培拉當局還面臨來自中國的更強大挑戰」。

澳洲國防部長馬勒斯回應，總理艾班尼斯正將國防預算提高至破紀錄水準，今年將支出560億美元（約1.85兆台幣），相當於GDP的2.02％，並承諾在2033至2034財政年度投入逾1000億美元（約3.31兆台幣），佔GDP的2.4％。

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