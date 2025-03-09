強化印太戰力！美陸戰隊首支F-35B中隊進駐日本

F-35B「閃電II」匿蹤戰鬥機，具備短場/垂直起降能力，大幅提升兩棲作戰能量。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊（USMC）已將其首支來自美國本土的F-35B戰機中隊部署至日本，標誌著印太地區航空作戰的重大戰略轉變。據軍聞網站《Defence Blog》9日報導，這項部署旨在強化美國在印太地區的軍事存在，以反制潛在的安全挑戰。

3月8日，隸屬於美國陸戰隊第三航空聯隊第13航空大隊的第214戰鬥攻擊中隊」（VMFA-214），依據部署計畫，抵達日本岩國陸戰隊航空站。

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該中隊原駐紮於亞利桑那州尤馬陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Yuma），此次部署旨在臨時支援陸戰隊第一航空聯隊（1st Marine Aircraft Wing）第12航空大隊（MAG-12），以增強印太地區的軍事行動能力。

美國陸戰隊暱稱「黑羊」、歷史悠久、戰功彪炳的第214攻擊中隊（VMA-214），於2022年3月正式改編為「第214戰鬥攻擊中隊」，並將其AV-8B「獵鷹2式」攻擊機，換裝為F-35B「閃電2式」，成為陸戰隊首個將此第五代先進戰機納入輪調部署計畫的中隊。

該中隊指揮官蓋耶特中校（Lt. Col. Robert F. Guyette）表示：「我們此次部署有三大目標：一是與陸戰隊、聯合作戰部隊及區域盟友無縫整合，提升整體作戰準備；二是精進在簡陋地點作戰的能力；三是與陸戰隊的關鍵作戰概念，如遠征前進基地作戰（Expeditionary Advanced Base Operations），保持一致，以最大化生存能力和空中力量投射。」

第12陸戰隊航空大隊（MAG-12）指揮官舒普上校（Col. Kyle B. Shoop）強調，這次部署的戰略重要性在於增加一支以美國本土為基地的F-35B中隊，能顯著提升陸戰隊航空兵在印太地區的作戰貢獻。

這次部署是美國陸戰隊從傳統機種，如 F/A-18 黃蜂式戰鬥攻擊機（AV-8B Harrier））和 AV-8B 海獵鷹式攻擊機（AV-8B Harrier），轉向第五代 F-35戰機平台的一環。根據《2025 年陸戰隊航空計畫》（2025 Marine Aviation Plan），此轉型將大幅提升美國陸戰隊在印太地區挑戰性環境中的作戰能力。

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