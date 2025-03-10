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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍反攻搶回庫斯克3聚落 傳鑽天然氣管突襲烏軍

2025/03/10 08:18

俄羅斯國防部9日表示，俄軍當天收復庫斯克州的3個聚落。圖為俄軍士兵示意圖。（美聯社）俄羅斯國防部9日表示，俄軍當天收復庫斯克州的3個聚落。圖為俄軍士兵示意圖。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年8月突襲鄰近北方邊境的俄羅斯庫斯克州，佔領部分區域至今，不過當地俄軍近期發起反攻，企圖圍困烏軍。俄羅斯國防部9日表示，9日收復了3個聚落；另外有俄國軍事部落客聲稱，一批俄特種部隊試圖透過躲在天然氣管道中推進16公里，迂迴突襲烏軍。烏軍聲明表示，卻有俄軍士兵利用輸油管站穩腳步，但很快就被發現，並遭砲火攻擊。

根據《路透》報導，俄軍近日企圖包圍庫斯克州的烏軍部隊，從7日的公開情報來源顯示，俄軍快速推進後，庫斯克州的烏軍已經幾乎被包圍；俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）在Telegram發文形容「冒煙的鍋子已經要被蓋上了」，強調俄軍持續推進中。俄羅斯國防部指出，俄軍重新控制庫斯克州的3個聚落，3處均位於蘇賈（Sudzha）以北，俄軍將在庫斯克州擊潰烏軍。

此外，在烏克蘭出生的親俄軍事部落客波多萊卡（Yuri Podolyaka）聲稱，俄羅斯特種部隊沿著1.5公尺寬的天然氣管道內部潛行了近16公里，並在管道內待了幾天，然後在蘇賈附近的後方突襲烏軍。另一名親俄軍事部落客「Two Majors」也提到，蘇賈地區正在爆發激烈戰事，俄軍透過一條天然氣管道潛入該地區，令烏軍士兵措手不及。

烏克蘭空降突擊部隊對此發表聲明表示，俄軍士兵曾試圖利用輸油管站穩腳跟，但他們很快就被發現，並遭到火箭、大砲和無人機的攻擊。烏軍總參謀部9日表示，烏軍在庫斯克地區擊退俄軍攻勢15次，目前在庫斯克仍有6起武裝衝突持續中。

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