美烏將在沙烏地阿拉伯會面 美方藉此評估烏克蘭和平立場

美國國務卿魯比歐將與國安顧問瓦爾茲、白宮中東特使魏科夫一同與烏克蘭外交及軍事代表團會面。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日將在沙烏地阿拉伯舉行會談，兩名美國官員透露，美方將藉會談來確認烏克蘭是否願意對俄羅斯讓步，同時還會關注烏克蘭是否真的有意願改善與川普政府之間的關係。

根據《路透》報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計9日飛往沙烏地阿拉伯吉達市（Jeddah），魯比歐將與國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）、白宮中東特使魏科夫（Steve Witkoff）一同與烏克蘭外交及軍事代表團會面。

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一名美國官員談論到即將開始的會談時表示：「你不能說『我想要和平』，但又說『在任何事情上都拒絕妥協』。」另一名官員則提到：「我們想看看烏克蘭人是不是對『現實中的和平』感興趣，如果他們只在乎2014年或2022年的邊界，這就表明了一些事情。」

針對此次會談，川普表示樂觀，並稱「相信我們本週會取得很多的進展」。至於原先要在白宮簽署的礦產協議，因為川普與澤倫斯基爭吵而未簽署，但後續雙方仍展現出簽署協議的意願。川普9日表示，他認為烏克蘭會簽署礦產協議，但他希望烏克蘭「真正希望和平」，但烏克蘭還沒有拿出應有的表現。

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