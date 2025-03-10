繼續打撈失事勇鷹高教機 空軍花3千萬請民間廠商銓日儀代勞

空軍勇鷹高教機上月發生首起失事意外，國軍已委託銓日儀公司進行打撈工作。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍機號1130的「勇鷹」高教機2月15日於台東近海失事，飛官林瑋及時跳傘獲救，為打撈失事高教機的殘骸，空軍今日於政府採購網發布決標公告陳述，空軍委由具有豐富打撈經驗的銓日儀公司，以3083萬3250元執行水下物體搜尋與打撈工作，藉此釐清事故全貌。

林瑋於2月15日駕駛空軍機號1130的勇鷹高教機，從台東志航基地起飛後，到台東近海從事飛行訓練，但戰機雙發動機失效而墜海，所幸林瑋及時跳傘逃生，送醫救治無礙後出院，現已返回工作崗位。至於失事戰機殘骸的搜尋工作，國軍已委託銓日儀公司，動用「寶拉麗絲3號」作業船，上月底起開始在海域進行打撈。

銓日儀公司的船隻「寶拉麗絲3號」日前在台東近海作業。（資料照）根據政府電子採購網今日刊登的決標資訊，空軍原編列6千萬元預算，透過限制性招標方式執行「水下物體搜尋及打撈作業案」，最終由銓日儀企業有限公司得標，履約地點在台東縣全區，並自今年2月19日執行至年底。考量此案水下位置離岸不遠，成本較低，因此最終以低於預算與底價的3083萬3250元決標。

國軍自2017年起確立採「國機國造」方式籌獲新一代高教機，因此自經國號戰機的基礎上，研製66架「勇鷹」高教機，首架原型機於2019年出廠，預計明年底前完成全數交機工作，現已交機38架。不過，在「勇鷹」高教機首起事故發生後，各方對於肇因深表關切，國防部長顧立雄將於本周四（13日）赴立法院外交及國防委員會，就「國機國造交機進度及勇鷹高教機失事後檢修情況」進行報告。

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