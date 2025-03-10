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中共11架次軍機擾台 凌晨發射火箭經過我ADIZ
國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲11架次中共軍機、9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。（國防部提供）
〔記者黃靖媗／台北報導〕國防部今（10）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時止，國軍偵獲共機11架次，其中9架次逾越台灣海峽中線，進入北部、西南空域；四川西昌衛星發射中心於今日凌晨1時17分向西太平洋發射運載火箭，經過我國ADIZ。
國防部今日發布台海周邊海空域動態陳述，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲11架次中共軍機、9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動。
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國軍資料顯示，7架次共軍主戰機侵擾我西部空域，其中5架次逾越中線進入我北部空域；1架次共軍直升機進入我北部空域；3架次共軍主戰機進入我西南空域。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。