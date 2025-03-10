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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

澤倫斯基將出訪沙烏地阿拉伯 與美會談由外交軍事代表團出席

2025/03/10 10:06

澤倫斯基10日將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面，烏克蘭外交與軍事代表團則是會在11日與美方團隊會面。（路透）澤倫斯基10日將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼會面，烏克蘭外交與軍事代表團則是會在11日與美方團隊會面。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭11日將在沙烏地阿拉伯舉行會談，烏克蘭總統澤倫斯基8日在X發文表示，他將出訪沙烏地阿拉伯，不過澤倫斯基僅提及10日他將與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面，與美方團隊會面的則是烏克蘭外交與軍事代表團，他並不會出席會談。

綜合外媒報導，澤倫斯基公布烏克蘭外交與軍事代表團成員，包括總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）與其副手帕利沙（Pavlo Palisa）、外交部長西比哈（Andrii Sybiha）、國防部長梅洛夫（Rustem Umerov）等人，代表團11日將與美方團隊進行對談。

澤倫斯基強調，烏克蘭打從戰爭一開始就在持續尋求和平，烏克蘭完全致力於建設性對話，希望能討論必要的決定與步驟，並且對此達成共識，目前「完全現實的提議」已經擺在檯面上，關鍵是迅速有效地行動。

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