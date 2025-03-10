裝上AIM-120D飛彈讓F-16V更強悍 空軍22作戰隊全天護台海

去年參與空軍嘉義基地開放的四聯隊22作戰隊F-16V戰機。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國去年遭遇中共發動「聯合利劍–2024A」軍演，我國空軍F-16V戰機有效應對、監控；去年8月巴黎奧運與11月棒球12強賽，空軍再派同型機升空迎接「Team Taiwan」，稱職進行空中護航。這群台海守護者，正是隸屬空軍四聯隊22作戰隊的「毒蛇」飛行員們，如今，他們的戰機再獲AIM-120D空對空飛彈加持，制空戰力已不在話下。

位於嘉義基地的空軍4聯隊第22作戰隊，是該聯隊下轄3支作戰隊之一，不同於專注飛官換訓的第21作戰隊，22作戰隊與同單位的第23作戰隊，均是以全天候警戒與「空中戰鬥巡邏」為主的戰鬥機隊；也就是說，每當警戒室紅燈亮起、鈴聲大作之時，就是待命飛官們「緊急升空」（scramble）的時刻。

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過去一年先後以F-16V戰機升空執行共軍聯合利劍軍演監偵，並先後護航巴黎奧運、棒球12強選手專機，以及總統南洋專機的空軍4聯隊第22作戰隊。（取自青年日報）

國軍媒體《青年日報》今（10）日報導指出，空軍22作戰隊曾在前（2023）年「戰術總驗收」（天龍操演）中勇奪「空對面競賽」團體第一的殊榮；去年更先後接下巴黎奧運、棒球12強賽選手專機，以及總統賴清德出訪專機的護航任務，並獲選當年度「國軍模範團體」，展現其盡忠職守、合作無間的團隊戰力，持續捍衛台海領空安全。

值得一提的是，我國曾在前年3月獲美同意出售100枚AGM-88B高速反輻射飛彈（HARM）、200枚AIM-120C-8（又稱AIM-120D）中程空對空飛彈（AMRAAM），其中，相比空軍F-16V戰機現役的AIM-120C-5及C-7型彈，C-8型在導航性能、電戰反制及抗干擾能力上更精進，對現有139架完成鳳展升級的F-16V戰機來說，是制空戰力的一大躍進。

圖為今年1月於台東志航基地展出的七聯隊F-16V戰機，當時接受賴清德總統視導時，可見機身右側下方掛有AN/AAQ-33「狙擊手」標定莢艙。（本報資料照，記者田裕華攝）

《青年日報》報導進一步陳述，22隊的F-16V戰因換裝了AN/APG-83主動相位陣列雷達，搭配新型的AN/AAQ-33「狙擊手」莢艙後，除了搜索距離大幅延伸，加上AIM-120C-8飛彈的150公里以上射程，更能讓戰機快速偵蒐空中情資，及時協助空作部決策，發揮遠距制空效能，確保台海安全。

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