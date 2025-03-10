英50架阿帕契攻擊直升機升級完畢 但第50號機留美準備做這件事

英國陸軍的AH-64E「阿帕契」（Apache）攻擊直升機。（英國國防設備支援局官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國國防部日前宣布，其陸軍50架「阿帕契」攻擊直升機已完成AH-64E的升級改裝工作，有效強化空中支援戰力。英軍的AH-64D型機自2000年代服役以來，迄今已參與過伊拉克、利比亞及阿富汗戰爭等多場中東戰事，並歷時十年接受性能提升；不過，英國計畫讓日前交付的第50號機留美1年，進行「無人機協同作戰」的軟體測試，隔年再返國服役。

英國國防設備支援局（DE&S）6日透過新聞稿表示，英國陸軍最後一架接受E構型（E-model）性能提升的阿帕契攻擊直升機，日前已於波音公司的亞利桑那州廠區正式交付，而先前交付的49架同型機，現已分別重返英國陸軍的瓦蒂舍姆航空站（Wattisham Flying Station in Suffolk），以及陸軍航空中心（the Army Aviation Centre in Middle Wallop），恢復戰備及飛行員訓練任務。

請繼續往下閱讀...

英國陸軍第50架完成升級的AH-64E阿帕契攻擊直升機，日前在波音公司的美國亞利桑那州廠區正式交付，宣告全案性能提升告一段落。不過，這第50號機將會續留美國一年測試無人系統協同作戰，才會返國投入戰備。（英國國防設備支援局官網）

綜合波音公司資訊與《詹氏防務》（Janes）報導，英國在1995年採購67架阿帕契攻擊直升機，2001年成軍服役，是採用勞斯萊斯RTM322渦軸發動機與自製航電的英國版機型，期間曾在阿富汗戰爭損失1架；到了2015年，英國陸軍決議封存其中16架，並將其餘50架同型機提升至E構型，而據美國國防安全合作局（DSCA）當時公告，該升級案包含發動機、目獲系統、火控雷達等核心系統。

英國陸軍航空作戰專案主管阿姆洛特上校（Col. David Amlôt MBE）說，在英國獲得最新的AH-64E直升機後，該機型可望在2030年前獲19國採用，提升使用國戰力，也強化北約的集體嚇阻。

2015年進行火力性能展示的英國陸軍AH-64D型機。（英國陸軍官方Facebook）

不過，英國國防設備支援局指出，日前在美交付的第50架AH-64E型機，未來一年將會續留美國，進行「有、無人協同作戰」（advanced teaming with UAS）軟體測試，隔（2026）年才會返國投入戰備。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法