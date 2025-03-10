美烏會談前夕 川普：幾乎恢復了與烏克蘭情報分享

美國總統川普又改口，稱已經恢復與烏克蘭情報共享。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府日前決定切斷對烏克蘭軍援，包括暫停共享關鍵情報，恐嚴重削弱烏克蘭對抗俄羅斯的能力，不過川普又改口，稱已經幾乎恢復與烏克蘭情報共享。

據《路透》報導，美國總統川普在當地時間9日於空軍一號上表示，目前幾乎結束了與烏克蘭的情報共享限制，他預計在沙烏地阿拉伯與烏克蘭官員的會談將取得良好的結果。川普強調：「我相信我們本週將取得很大進展。」

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日前美國暫停與烏克蘭的情報共享，損害烏克蘭抵禦俄羅斯飛彈襲擊的能力，近日俄軍空襲造成烏克蘭不小傷亡。

美國官員將於週二（11日）在沙烏地阿拉伯會見烏克蘭代表團，部分目的是確定烏克蘭是否願意向俄羅斯做出讓步以結束戰爭，以及礦產協議簽署問題。

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