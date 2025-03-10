促烏克蘭表態停戰 川普： 烏俄雙方都沒有談判籌碼

美國總統川普表示，對烏情報限制近解除，而關稅將重振美國經濟。（美聯社）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普本週日（9日）晚間在空軍一號上透露，美國對烏克蘭的情報限制已「幾乎」解除。他強調，美國政府正全力促成烏克蘭「認真考慮」與俄羅斯達成協議，結束這場「毫無意義的戰爭」。川普直言：「雙方都沒有談判籌碼，但必須達成協議，停止殺戮。我們會讓戰爭停下來。」

據福斯新聞數位版（Fox News Digital）報導，美國目前持續向烏克蘭提供部分防禦性情報，以協助抵禦俄羅斯飛彈與攻擊，但涉及攻擊性行動的情報分享已暫停。3名知情人士指出，這項限制源於聯邦情報機構如中央情報局（CIA）與聯邦調查局（FBI）的工作調整。

川普回應媒體提問時確認，情報限制「幾乎已解除」，並盼烏克蘭展現和平意願。他提到，烏克蘭可能與美國簽署礦產協議，作為援助回報的一部分，但強調當務之急是停戰。

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談及俄羅斯，川普表示，正研究制裁與關稅選項，並將於沙烏地阿拉伯的會議中與俄烏雙方對話。「這週，烏克蘭和俄羅斯都有數百人喪生，這場戰爭必須盡快結束，」他說，「如果我早點當總統，這一切不會發生。」川普預計未來數日內，烏克蘭的和平立場將更明朗。

針對美國國內對關稅政策的經濟疑慮，川普信心滿滿地表示：「關稅將讓美國再次富裕。」他預測，這項政策將帶來數千億美元的收入，吸引工廠回流並創造就業機會。「過去數十年，我們因《北美自由貿易協定》（NAFTA）失去9萬家工廠，關稅將扭轉這一切，」川普說。他強調，美國經濟將因關稅迎來轉機，甚至讓人「不知如何花這筆錢」。

這場近10分鐘的記者會展現川普一貫的直率風格。他對未來充滿樂觀，認為關稅與和平談判將為美國帶來雙贏局面。

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