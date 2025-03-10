美陸戰隊強化沖繩防務 將部署可打185公里的無人反艦飛彈系統

NMESIS能根據任務需求調整酬載。（圖取自美軍DIVDS網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍陸戰隊經過轉型後，成為兼具火力與機動性的島鏈防衛關鍵兵力。根據外國軍聞網站報導，駐守在日本沖繩的美軍陸戰隊第12濱海作戰團第12濱海戰鬥隊，將成為首個部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的單位，這款反艦系統不僅裝在無人載具之上，其搭載的「海軍打擊飛彈」射程達185公里，可肆應區域情勢變局。

美軍陸戰隊正落實「2030年兵力設計」方案，揚棄傳統重型儎台，而是強化有利於島嶼作戰的機動性與打擊能力。根據外國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）9日報導，隸屬美軍陸戰隊第12濱海作戰團（MLR）的第12濱海戰鬥隊（Littoral Combat Team），現駐守於日本沖繩縣中部的漢森營（Camp Hansen），其將成為首個沿岸部署「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的單位，為第一島鏈駐軍供應中、遠程區域拒止能力。

「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles）是「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」所採用的彈藥。（路透檔案照）這篇報導陳述，第12濱海戰鬥隊之中，操作「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」的反艦飛彈連，將由2個共操作18輛無人發射車的排組成，每一輛發射車可以搭載2枚RGM-184A「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missiles）。

「海軍打擊飛彈」是挪威康斯堡防太防衛公司（KDA）所研發的亞音速反艦巡弋飛彈，並與美國廠商RTX合作，現已獲美國、挪威、德國、澳洲等國採購，這款飛彈現有陸射、艦射二種，射程約185公里，還在研發中的空射版飛彈，傳射程以達到300至500公里為目標。

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雖然美軍陸戰隊第12濱海作戰團尚未接裝「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」，但該團團長埃特林厄姆（Peter Eltringham）上校表示，單位將如此戰鬥力帶到沖繩，並在對手面前展現，確保成為能帶到戰場上的決勝要點，且得以與日本自衛隊一同執行任務，聯盟在區域戰場上所向披靡。

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