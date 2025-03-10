法宣布1.95億歐元對烏軍援 「鐵鎚」炸彈將裝上幻象2000-5F戰機

圖為法國空軍幻象2000-5F戰機，在機腹掛載6枚AASM-250「鐵鎚」精準導引炸彈接受飛行測試的情形。（取自開源情報X帳號 @OSINTtechnical）

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭空軍日前宣布旗下的幻象2000-5F戰機，確定擊落一枚俄軍發射的巡弋飛彈，立下該機在俄烏戰場的首功；援助這款戰機的法國政府日前也宣示今（2025）年度將持續援助烏克蘭，法國國防部長勒克努近期接受當地媒體採訪時透露，將為烏克蘭提供價值近2億美元的軍援，其中也包含可掛載至幻象戰機的「鐵鎚」精準導引炸彈。

這項消息是於法國《論壇報》（La Tribune）9日專訪中揭露，並經烏克蘭政府媒體「United24」轉述。法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）當時表示，烏克蘭將獲得1.95億歐元（約新台幣67.91億元）的最新一輪軍援，並由該國凍結的俄國資產利息來支付。

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勒克努進一步說明，本次軍援除提供155公厘榴炮，也會加速交付先前承諾提供的法製「AMX-10RC」輕型輪式裝甲車、「VAB」裝甲運兵車等載具；值得一提的是，此次援助也將提供新一批「鐵鎚」精準導引炸彈，並整合至烏克蘭空軍現役的幻象2000-5F戰鬥機上，有效強化其對地炸射的打擊能力。

「鐵鎚」（綠色彈體者）主要有推進段、彈藥段和導引段三大組成，中間的彈藥段可視需求更換不同威力的炸彈，導引頭則可選配具終端紅外線／雷射導引的模組，滿足精準打擊所需。（法國賽峰集團官網）

由法國賽峰集團研發、射程至少70公里的「鐵鎚」炸彈，主要由尾段的「增程推進套件」（Range Extension Kit, REK）、中段炸彈本體，以及頂部「導引套件」（GK）組成，除可選裝威力不同的Mk82、Mk84等彈藥，亦可選配具備終端紅外線、雷射模組的導引頭，滿足不同作戰需求。該武器現已由烏軍蘇愷-25（Su-25）戰機掛載，投入對地打擊的實戰任務。

報導另指出，法國除計畫在明年前將「飆風」戰機的產能提高至每月4架，也有意提高「鐵鎚」炸彈的產能，以因應援助烏克蘭和自身的國防儲備需求；另一方面，歐盟目前已凍結俄羅斯旗下約2110億歐元（約新台幣7.34兆元）的主權資產，至於七國集團（G7）和澳洲凍結的俄國資產，則高達將近2600億歐元（約新台幣9.05兆元）之譜。

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