川普上任後首次 北韓突朝黃海發射多枚彈道飛彈

北韓自今年1月14日以來，時隔近2個月再度發射彈道飛彈，也是美國總統川普政府上台以來第一次。（歐新社資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今（10）日上午表示，其偵測到北韓在當地下午約1點50分（台灣時間12點50分），從黃海道內陸地區朝西海（黃海）發射多枚不明飛彈，疑似是為表達對美韓聯合軍演的不滿。韓媒指出，這也是美國總統川普（Donald Trump）今年上任以來，北韓相隔近2個月再度發射彈道飛彈。

綜合韓媒報導，南韓軍方的文字報導指出，正加強監視與警戒，韓美也正緊密合作，維持萬全待命狀態。報導指出，今日正好是2025美韓聯合軍演「自由之盾」（FS）的第一天；另外，這也是北韓自今年1月14日以來，時隔近2個月再度發射彈道飛彈，也是美國總統川普政府上台以來第一次。

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북, 트럼프 취임 후 첫 탄도미사일 도발…한미연합훈련 반발 https://t.co/mJqakpdbEn — 연합뉴스 （@yonhaptweet） March 10, 2025

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