自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

川普上任後首次 北韓突朝黃海發射多枚彈道飛彈

2025/03/10 14:16

北韓自今年1月14日以來，時隔近2個月再度發射彈道飛彈，也是美國總統川普政府上台以來第一次。（歐新社資料照）北韓自今年1月14日以來，時隔近2個月再度發射彈道飛彈，也是美國總統川普政府上台以來第一次。（歐新社資料照）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓聯合參謀本部今（10）日上午表示，其偵測到北韓在當地下午約1點50分（台灣時間12點50分），從黃海道內陸地區朝西海（黃海）發射多枚不明飛彈，疑似是為表達對美韓聯合軍演的不滿。韓媒指出，這也是美國總統川普（Donald Trump）今年上任以來，北韓相隔近2個月再度發射彈道飛彈。

綜合韓媒報導，南韓軍方的文字報導指出，正加強監視與警戒，韓美也正緊密合作，維持萬全待命狀態。報導指出，今日正好是2025美韓聯合軍演「自由之盾」（FS）的第一天；另外，這也是北韓自今年1月14日以來，時隔近2個月再度發射彈道飛彈，也是美國總統川普政府上台以來第一次。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中