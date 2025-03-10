戰備告急！ 美空軍參謀長示警：軍機妥善率僅六成

一架F-16「戰隼」（Fighting Falcon）與多架F-35聯合打擊戰機（Joint Strike Fighter）於今年1月在亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）上空編隊飛行。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍機隊在2024財年的戰備能力跌至歷史低點，敲響美軍戰備警鐘。據《美國國防新聞週刊》（Defense News）分析，空軍整體妥善率僅62%，創近年最低紀錄，這支擁有5025架飛機的機隊，正面臨老化危機，不僅維修難度攀升，戰力也嚴重受損。

美國空軍公開2024年各機型的數量與任務準備率，數據先由《空軍與太空部隊雜誌》（Air and Space Forces Magazine）披露。《國防新聞》以加權平均法計算整體妥善率，聚焦主力機型如C-17「環球霸王」（Globemaster）戰略運輸機、F-16「戰隼」（Fighting Falcon）及F-35A聯合打擊戰機（Joint Strike Fighter）。目前機隊規模為78年來最小，62%的妥善率，意味著約1900架飛機無法隨時出勤。

多年來，美國空軍試圖提升妥善率卻成效甚微，前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）2018年為F-16、F-22「猛禽」（Raptor）及F-35戰機設下80%妥善率目標，至今未達標。

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美國空軍參謀長阿爾文上將，就該軍種老化的機隊妥善率下降發出警告。

（圖：美國空軍）美國空軍參謀長阿爾文（David W. Allvin）上將3日在科羅拉多州空軍與太空部隊協會戰爭研討會上透露，機隊妥善率從1994年的73%降至2024年的54%，平均機齡則從17年增至將近32年。他讚揚維修團隊的努力，卻也坦言：「前線無危機感，全靠維修人員的奇蹟支撐，餘裕已不多。」

美國空軍協會（AFA）智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）指出，美國空軍妥善率低迷源於現代化滯後，許多機型如B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）、C-5「銀河」（Galaxy）及KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）服役數十年，被稱為「疲憊老鐵」。

新機替代緩慢，空軍常自製或拆解零件維持運作。以B-52H轟炸機為例，其妥善率從2021年的59%跌至2024年的54%；F-35A戰機則從近69%降至51.5%。

其他機型妥善率同樣堪憂，CV-22「魚鷹」（Osprey）從51%跌至30%，F-16C「戰隼」（Fighting Falcon）從72%降至64%，A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機、KC-46「飛馬」（Pegasus）加油機及T-38「鷹爪式」（Talon）教練機亦無一倖免。戰機短缺迫使空軍優先保障海外作戰單位，本土訓練資源匱乏。

阿爾文強調，空軍須正視危機。他在演講中說：「美國空軍仍是全球最強，我不願未來承認我們失去優勢，但這是當務之急。」面對老化機隊與戰備危機，空軍需痛下決心，方能維持霸主地位。

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