美軍航艦世代交替 「尼米茲號」一年後逐漸解除戰備

美國海軍尼米茲號航艦預計明年起逐漸解除戰備。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕身為航艦大國的美軍正進行戰力世代交替，計畫以「福特級」航空母艦逐步取代較老舊的「尼米茲級」航空母艦。美軍媒體《星條旗報》報導，福特級航艦二號艦「甘迺迪號」服役後將進駐基薩普海軍基地，取代現役的尼米茲號，身為尼米茲級一號艦的後者，將於明年4月起到諾福克卸載裝備，朝軍旅生涯最後一哩路邁進。

美國海軍現役的航空母艦，都是排水量超過10萬噸的「超級航空母艦」，現有10艘「尼米茲級」航空母艦，以及1艘「福特級」航空母艦。《星條旗報》報導，尼米茲級首艦尼米茲號1975年服役時，正值南越政權首都西貢（現胡志明市）淪陷、越戰結束後幾天，該艦預計在2026年4月自基薩普海軍基地，移至諾福克海軍基地。

圖為建造當中的甘迺迪號航艦，預計最快於今年中服役。（路透社檔案照）美國海軍規劃，尼米茲號前往諾福克海軍基地後，將進行為期1年的船艦最終卸載計畫（Ship’s Terminal Offload Plan），不再被視為現役艦艇，在可被運用的裝備、材料全數卸除後，將到位於紐波特紐斯的造船廠，進行卸除核動力裝備等工作，這項工作將耗時30個月。

至於接棒尼米茲號進駐基薩普海軍基地的新航艦，將是福特級航艦二號艦「甘迺迪號」，根據美國海軍規劃，該艦預計在今年服役，並在2029年進駐基薩普海軍基地。

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