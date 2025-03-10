樂見台美軍事合作生產 中信造船：盼獲核准建造各式船艦

AIT處長谷立言盼台美未來軍事合作生產，中信造船表示樂觀其成。圖為中信造船承攬建造的海軍輕型巡防艦「龍骨」。（資料照，記者李惠洲攝）〔記者洪定宏／高雄報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受本報專訪表示，隨著烏克蘭戰事終結，美方應會將軍售交付重心移回台灣防禦需求，並指出美、台在軍民兩用領域，未來有在地合作生產可能。對此，中信造船公司今（10）日表示：「樂觀其成」。

中信造船表示，以目前承攬的海軍2艘輕型巡防艦原型艦建造案為例，部分成品裝備就是向美國企業購買，希望台灣與美國政府儘速擴大合作，進一步核准各式船艦裝備能在中信生產，因為中信造船對自身技術很有信心。

據了解，中信造船的造艦實績與品質，受到美國軍備大廠洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin；簡稱洛馬）注意，曾派員到高雄考察工廠及相關設備，並與中船造船負責人詳談，經美國總公司評估認可後，已與中信造船簽署備忘錄，2022年5月再度派員到高雄勘查船塢設備。不過，至今尚無進一步發展。

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因此，中信造船希望，谷立言的說法能儘速擴大落實，讓台美合作並在台灣生產軍、民兩用領域的裝備，能夠早日實現。

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