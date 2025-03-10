川普推軍售、俄烏戰事助攻 美國軍工產業迎黃金期

烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月訪問德國發表演說，背景是美國製造的愛國者（Patriot）防空系統。（路透）〔記者陳成良／綜合報導〕斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日發布最新研究顯示，俄烏戰爭顯著提升了美國在全球軍火貿易中的主導地位。2020年至2024年間，美國武器出口量較前5年成長逾二成，占全球總額43％，遠超過去20年平均35%的水準。這份報告顯示，美國不僅穩坐軍火出口龍頭，其市場份額更達第二大出口國法國的4倍以上。

《華盛頓郵報》報導，SIPRI軍火轉移計畫主任喬治（Mathew George）指出，美國在全球軍火出口的獨特優勢無可匹敵。自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭成為全球最大武器進口國，其進口量較2015年至2019年激增近百倍。同一時期，歐洲各國因擔憂克里姆林宮擴張野心，並受美國壓力推動重新武裝，武器進口量暴增155%。這場戰爭不僅改變區域安全態勢，也成為美國軍工產業的強大助力。

此時正值美國川普政府對烏克蘭施壓，試圖終結這場已逾3年的戰爭。川普多次主張，美國應從對烏軍援中獲利，甚至提議以烏克蘭關鍵礦產作為回報。然而，烏克蘭總統澤倫斯基反駁，美國國會撥款的1740億美元（約合新台幣5.7兆元）軍援，多數實際流入美國國防產業，而非直接惠及烏克蘭。

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與此同時，川普持續敦促各國購買美國武器，並對北約角色提出質疑，促使美國官員遊說歐洲盟友加大軍購以強化聯盟。

川普2018年在白宮會見國防承包商洛克希德．馬丁執行長休森（Marillyn Hewson，右），背景即為洛馬研製的新一代匿蹤戰機F-35。（路透檔案照）軍火貿易專家哈頓（William D. Hartung）表示，川普第一任期內積極推銷軍火，甚至在沙烏地阿拉伯特務謀殺《華郵》專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）後，仍力挺對沙國軍售。他隸屬的昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）提倡以外交取代衝突。哈頓認為，美國軍售已達高峰，川普能否再創新猷尚存疑問。

報告指出，美國對烏克蘭的軍援主要透過總統授權從庫存調撥武器，或以專款向軍工企業採購，這些援助均計入出口數據。歐洲國家為補充援烏後的武裝空缺，進一步推升對美軍購需求。以F-35戰機為首的飛機、飛彈及主力戰車等裝備，成為美國軍售主力。2020年至2024年間，歐洲取代中東，成為美國武器最大出口市場。

相較之下，俄羅斯軍火出口同期驟減64％。SIPRI資深研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）分析，早在2022年入侵前，俄羅斯與印度、中國的軍貿關係已弱化，印度轉向多元供應商，中國則倚重本土軍工崛起。川普政府盼擴大對印度軍售，上月向印度總理莫迪承諾數百億美元交易，並考慮提供F-35戰機。

儘管加薩戰爭對全球軍火貿易的影響，在SIPRI數據中尚未顯現，喬治解釋，該研究聚焦交付而非承諾，交付時滯導致影響未完全浮現。即使剔除對烏克蘭與以色列的出口，美國仍占全球軍售37%，穩居首位。

然而，隨著美國援烏暫停、歐洲國防預算攀升，未來局勢充滿變數。哈頓預測，若川普對北約態度影響盟友信心，歐洲或轉向自力發展軍工，減少對美依賴。

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