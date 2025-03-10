美兩棲軍艦數量不足 須在2027中共準備好攻台前解決問題

長期無法出航的「托爾圖加號」船塢登陸艦（USS Tortuga），是美軍兩棲戰力有待提升的寫照。（法新社檔案照）〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）10日指出，兩棲軍艦在必須進行更精準或更急切攻擊時，是航空母艦的首選替代品，但美軍目前這類艦艇因維修延誤和老舊問題，數量嚴重不足。美國海軍希望在2027年之前解決這個問題，才能因應中國國家主席習近平可能發動武力奪取台灣的計畫。

美軍陸戰隊司令史密斯（Eric Smith）接受獨家訪問表示，兩棲登陸艦對陸戰隊至關重要，一個陸戰隊「待命／遠征支隊」（ARG/MEU）必須由1艘具有大甲板的兩棲艦艇，和2艘小型艦艇組成，以運送快速反應部隊。

兩棲登陸艦是陸戰隊遠征支隊（MEU）在攻擊期間，將裝備和部隊從海上運送到岸上的唯一船隻。ARG/MEU一旦部署，就是美軍的「瑞士刀」，具備多功能性和韌性，可提供F-35戰機打擊力量，也可支援非戰鬥人員撤離行動和災難救援等各種任務。

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美軍陸戰隊司令史密斯指出，兩棲登陸艦對陸戰隊至關重要，以運送快速反應部隊。（美聯社）史密斯表示，美軍需要隨時在海外部署3個這樣的3艦編隊支隊，一個支隊在美國東岸，一個支隊在西岸，一個支隊在日本，以應對各種突發狀況，該計畫被稱為「3.0」，「印太司令部司令、歐洲司令部司令、非洲司令部司令都呼籲組建ARG/MEU」。然而，以目前做好準備的兩棲艦艇數量，還無法達到此一要求。

美國政府審計署（GAO）成員奧克利（Shelby Oakley）指出，在美國忙於中東2場戰爭之際，兩棲艦隊因維修延宕和老舊而陷入失修狀態，在32艘兩棲軍艦之中，其中的「托爾圖加號」（the USS Tortuga）船塢登陸艦已10多年未出航，而15艘無法達到40年服役期。換言之，有一半的兩棲艦艇狀況不佳。

他說，美軍的兩棲艦艇妥善率已低到出現危機，嚴重影響美軍的全球部署能力，「讓這些船隻停擺，卻不去照顧它們，相當於你只開車，卻從不換油，還期望它能使用15年」。

美國海軍代理作戰部長基爾比（Jim Kilby）上將上月受訪表示，海軍正努力讓這支老化的軍艦做好準備，能夠專注於它們的任務，但他也坦承，問題不光是軍艦狀況，也包含數量，「當我剛加入海軍時，我們有近600艘艦艇，現在只有當時的一半，卻仍在執行同樣的任務」。

基爾比表示，按時完成維修的艦艇數量雖然翻倍，但50％的維修完成率仍遠遠不夠。他也不確定海軍計畫何時將兩棲艦隊的妥善率從50%提高到80%，但這是迫切需求，因為美軍已開始出現「覆蓋範圍缺口」。

史密斯預估，解決兩棲艦艇短缺的問題至少需要10年，如果美國未來與中國發生衝突，這個問題可能會更嚴峻，「派出ARG/MEU的關鍵目標，就是防止衝突」。

基爾比則說，海軍希望在2027年之前解決這個問題，因為中國國家主席習近平下令解放軍在2027年做好備戰準備，被認為是其武力犯台的計畫時程。

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