強化空防能量 烏克蘭擴大籌獲IRIS-T防空系統

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）拜會迪爾防務，促成IRIS-T防空飛彈系統相關合作備忘錄的簽署。（取自烏梅洛夫臉書）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭對抗俄羅斯全面入侵已超過3年，在和平到來前，仍須仰賴各方援助儲備防衛底氣。烏克蘭國防部長烏梅洛夫10日表示，其已與德國軍工業者迪爾防務簽署合作備忘錄（MOU），確保烏克蘭可以獲得更多IRIS-T防空飛彈系統。烏梅洛夫說，此備忘錄將使飛彈、防空系統供應量增加三倍，烏國也會積極發展國防工業。

烏梅洛夫於臉書等個人社群平台描述，IRIS-T防空飛彈系統是烏克蘭防空戰力的重要環節，保護烏國空域與城市也是烏軍首要任務，因此，這項與迪爾防務簽署的合作備忘錄，為攸關強化烏國防空能力的大型工業項目鋪路。他也對迪爾防務的信任、合作意願表達感謝。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（左）聽取迪爾防務人員的解說。（取自烏梅洛夫臉書）烏梅洛夫也提到，這份合作備忘錄規範，將使防空系統與飛彈的供應量增加三倍。不過，烏梅洛夫並未明確提到供應量的比較基準，是指已交付的裝備，或者含括尚待交付的系統與彈藥。

IRIS-T防空飛彈系統，是從射程約25公里的IRIS-T空對空飛彈衍生而來，若裝於發射車之上，可分為射程約12公里的IRIS-T SLS短程系統，以及射程達40公里、射高20公里的IRIS-T SLM中程系統。這套系統具有高攔截率優點，可有效擊落敵軍的各式飛行器、巡弋飛彈與無人機。

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