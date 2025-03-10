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烏克蘭擬斥資逾26億美元 採購450萬架國產無人機

2025/03/10 19:40

烏克蘭國防部表示，今年計畫斥資逾26億美元，採購國產軍用無人機。示意圖。（歐新社）烏克蘭國防部表示，今年計畫斥資逾26億美元，採購國產軍用無人機。示意圖。（歐新社）

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部今（10）日表示，今年政府計畫斥資逾26億美元（約合新台幣854億），用於採購國產軍用無人機，預估數量約達450萬架。

《路透》報導，烏克蘭國防部採購政策局局長卡尼夫斯基（Hlib Kanevsky）發布聲明稱，烏克蘭在2024年購買了超過150萬架軍用無人機，其中96％來自國內廠商。

卡尼夫斯基說：「今年，這個數字會更高，因為國內國防工業的產能大約能產出450萬架第一人稱（FPV）無人機。」他補充說，國防部將為這一大筆無人機訂單撥款26億美元。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）週一也發表聲明稱，烏軍2月份在無人機的運用上有所斬獲，摧毀的俄軍目標比起1月份的提升了22％，但他也提到，俄軍正在逐漸適應烏軍無人機的戰術。

瑟爾斯基說：「我們根本沒有在技術戰領域落後給敵人的權利，我們應當利用自己的資源，武裝並強化自身。」

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