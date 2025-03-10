研究機構：烏克蘭躍升全球最大武器進口國 進口量激增近百倍

俄烏戰爭效應，烏克蘭躍升全球最大武器進口國。圖為烏軍在頓內茨克地區發射M777榴彈砲。（路透）

〔記者陳成良／綜合報導〕全球知名的軍事研究機構斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日公布的最新報告顯示，2020年至2024年間，烏克蘭已成為全球最大的主要武器進口國，其進口量較前一個五年期（2015-2019年）激增近百倍。這一驚人增長反映了自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，西方軍援如潮水般湧入，以及歐洲各國普遍重整軍備的趨勢。而烏克蘭進口武器激增，美國成最大軍援國。

軍聞網站《Defence Blog》報導，根據SIPRI數據，烏克蘭在此期間佔全球武器進口量的8.8%。至少35個國家向烏克蘭提供武器，其中美國位居首位，貢獻了烏克蘭進口武器的45%，德國（12%）和波蘭（11%）緊隨其後。

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SIPRI武器轉移計畫主任喬治（Mathew George）指出：「新數據清楚顯示，歐洲各國正積極重整軍備，以應對俄羅斯的威脅。」

烏克蘭的進口激增只是歐洲更廣泛趨勢的一部分。從2015-2019年到2020-2024年，歐洲整體武器進口量增長了155%。其中，歐洲北約（NATO）成員國的進口量翻倍有餘，64%的武器來自美國。

儘管部分歐洲國家致力於推動國防自主，對美國武器的依賴仍根深柢固。SIPRI高級研究員韋澤曼（Pieter Wezeman）表示：「跨大西洋武器供應關係深厚，歐洲北約國家目前仍有近500架戰鬥機等多項訂單待美國交付。」

與此同時，俄羅斯的武器出口大幅下滑，同期下降了64%，從全球第二大出口國跌至第三，落後於法國。傳統客戶如印度和中國逐漸轉向西方供應商或擴大自產武器。

韋澤曼分析：「烏克蘭戰爭加速了俄羅斯出口的衰退。戰場需求增加、貿易制裁加劇，以及美國與盟國的施壓，使俄羅斯武器銷售雪上加霜。」

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