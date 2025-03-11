烏克蘭總司令：佔領庫斯克烏軍「不存在被包圍風險」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基日表示，在庫斯克作戰的烏軍部隊並沒有被包圍的風險，局勢已獲得控制。（路透）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭去年8月突襲鄰近北方邊境的俄羅斯庫斯克州，佔領部分俄國領土至今，當地俄軍近期發起反攻，企圖圍困烏軍。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日表示，在庫斯克作戰的烏軍部隊並沒有被包圍的風險，局勢已獲得控制。

根據《路透》報導，瑟爾斯基提到，儘管俄軍部隊發動反攻，並派遣北韓部隊參與進攻，但是敵人受到重大損失，目前在庫斯克作戰的烏軍部隊並不處於被包圍的風險之中。瑟爾斯基強調，烏軍各部隊正即時採取應對措施，將調動至有利於防守的位置。

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至於俄羅斯國防部9日提及奪回庫斯克州3聚落，瑟爾斯基則表示，俄方宣傳中所提到的聚落，實際上早已不復存在，早就被俄軍的砲火摧毀了。瑟爾斯基也提到，有俄軍偵查小組試圖從庫斯克邊境突破至烏克蘭東北部的蘇梅（Sumy），烏軍正摧毀此波攻勢。

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