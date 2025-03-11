中共7艦13機台灣周邊活動 1直升機現蹤東部外海

國防部今（11）早發布的中共解放軍台海周邊海空域動態。圖為中共直升機示意圖。（資料照／國防部提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國防部公布最新中共機艦動態，自10日上午6時至今（11）日上午6時止，偵獲共機13架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動；其中，逾越海峽中線進入北部、東部、西南空域者共達8架次，包含東部外海空域偵獲的中共直升機1架。

根據國防部今（11）早發布的中共解放軍台海周邊海空域動態顯示，昨日上午9時至今日凌晨1時20分，於台灣北部空域偵獲主戰機、直升機計2架次，2架均逾越海峽中線；另外，海峽中線西側昨日上午6時35分至下午18時55分偵獲主戰機、無人機共7架次，其中2架逾越海峽中線轉入我西南空域；西南空域另一方面，昨日上午4時20分至下午13時10分偵獲主、輔戰機計3架次；而東部外海空域自昨日下午15時20分至下午16時55分偵獲共軍直升機1架次進入我ADIZ。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統、任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控相關動態資訊與應處。

國防部公布，自10日上午6時至今日上午6時止，偵獲共機13架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動；其中，東部空域偵獲共軍直升機1架次進入我ADIZ。（國防部提供）

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