行進射擊、戰術機動難不倒他們 564旅、234旅下基地實射30鏈砲

前（2023）年參與漢光39號演習的國軍CM34雲豹30鏈砲甲車，當時正於八里海灘預演「陸空聯合反登陸操演」。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者陳治程／綜合報導〕為使編制專長更嫻熟，陸軍裝甲564旅、機步234旅聯兵營昨（10）日進駐兵科基地，並實施CM34「雲豹」甲車30公厘鏈砲實彈射擊，透過戰場實境模擬，考驗官兵在不同機動模式下的射擊能力，以及在不同坡度、地形下的戰術機動能力，持續提升車組員的臨場應變效能。

日前同步進訓陸軍部隊訓練南區聯合測考中心（南測中心）的裝甲564旅聯兵3營，以及機步234旅聯兵3營，昨天在雲豹甲車30鏈砲實彈射擊中，依序執行鏈砲鑑測、歸零射擊、停止間射擊及機動射擊等鑑測項目；並因應不同環境做戰術機動，考驗射手在地形、坡度造成的顛簸和晃動中，火力發揚的持續和穩定性。

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本次進訓陸軍南測中心的裝甲564旅、機步234旅CM34雲豹甲車，在基地訓練間進行30鏈砲實彈射擊。（取自青年日報）安全軍官對30鏈砲進行射擊前檢查，確保彈藥本體與固定柄確實結合。（取自青年日報）

國軍自製的「雲豹」八輪裝甲車，共有CM32指揮車、CM33戰鬥車，以及本次受測的CM34車型，全車隊683輛中，CM34型數量就有305輛；車載的30公厘Mk44鏈砲可發射穿甲、高爆兩型彈藥，其中，穿甲彈可自2公里外貫穿100至110公厘厚的均質裝甲，打擊性能不俗。

在234旅聯兵3營擔任機步2連排長的吳文麒上士表示，因為要指揮全排4輛戰車，他在每次演練前都會推演可能遭遇的狀況，會讓自己以百分百的狀態上場。擔任雲豹甲車射擊士近5年的564旅聯兵3營葉育成中士受訪時強調，甲射士的訓練養成相當嚴格，要取得槍塔射擊證書後，再通過各階段射擊訓練才能正式上陣。

隸屬裝甲564旅聯兵3營，擔任CM34雲豹甲車的30鏈砲射手的葉育成中士。（取自青年日報）

他進一步解釋，雲豹甲車的30鏈砲手柄靈敏性高、稍偏一點就會影響準頭，因此，射擊中穩定操控是最大的挑戰。為確保能在行進間精確射擊，射手平時在部隊會以移動目標模擬訓練，透過追蹤飛行軌跡來強化射手的操控能力。葉育成期許未來能具備射擊師資資格，傳承自身經驗給新進官兵，協助國軍提升整體戰力。

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