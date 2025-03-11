海軍敦睦艦隊3月14、15日停靠台中港18、19號碼頭 開放民眾參觀

成功級飛彈巡防艦-鄭和艦（海軍提供）

〔記者歐素美／台中報導〕海軍114年敦睦遠航訓練支隊，3月14、15日將移師台中港18、19號碼頭，除展示「磐石軍艦」、「鄭和軍艦」及「武昌軍艦」外，還有10大展區以平面、影音及立體展品等形式陳展，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊帶來精采演出，歡迎民眾把握機會踴躍參觀。

台中市民政局表示，海軍114年敦睦遠航訓練支隊3月7日至22日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮等七大港口，開放民眾登艦參觀。3月14、15日將移師台中港18、19號碼頭。

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民政局長吳世瑋指出，今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「鄭和軍艦」及康定級飛彈巡防艦「武昌軍艦」等三艘艦艇靠港，提供民眾近距離欣賞大型軍艦的絕佳機會。

另「磐石軍艦」文宣館這次以「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」為主題，設置10大展區，讓民眾瞭解我國先進科技、國防自主及人文藝術發展成果，拉進軍民間距離，並見證海軍建軍備戰成果。

民政局指出，敦睦艦隊在台中港開放參觀時間為3月14、15日上午9時至下午3時，民眾前往參觀需攜帶個人身分證件（身分證、駕照或健保卡）；未滿14歲孩童，如未具身分證，可由親屬陪同入營；未取得我國籍的外籍配偶，須由我國籍配偶陪同入營；外籍看護工陪同受看護對象入營時，須出示護照或居留證等合法證件；至於外籍人士未經事先申請則不得入營。提醒參觀民眾配合開放時程及現場引導提早入場。

民政局指出，尊重國軍行政中立，活動期間嚴禁穿著、散發、張貼與選舉相關服（旗）幟、文宣或舉行造勢活動。此外，活動現場停車位有限，為避免周邊交通壅塞，呼籲民眾踴躍搭乘大眾運輸工具前往參觀，市區公車可搭乘308、310路公車、台中高鐵站可搭乘617路公車、台中國際機場可搭乘679路公車、清水地區（經高美濕地）則可搭乘688路，並於「台中港旅客服務中心」下車，相關資訊可至中華民國海軍臉書粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/ROCNAVY.tw ）。

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