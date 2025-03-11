壞消息中的好消息 庫德武裝獲敘政府承認

敘利亞臨時總統夏拉（右）和敘利亞民主力量指揮官阿布迪（左）簽署突破性協議。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕敘利亞新政府軍上周與前總統阿塞德所屬的阿拉維派武裝在西北部沿海地區爆發衝突，兩天已超過千人喪生，也是阿塞德倒台後最大死傷事件，並傳出政府軍對前朝軍隊及社區民眾展開清算。對此敘利亞國防部昨日宣布，與前朝殘餘勢力的軍事行動已經結束。在一片壞消息中，敘利亞政府昨天宣布，已與掌控東北部的庫德族政府敘利亞民主力量達成協議，庫德族主要部隊同意納入敘利亞軍隊，並給予庫德人應有的憲法權利和公民權。

星條旗報報導，臨時總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）和獲美國支持的敘利亞民主力量指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）簽署的這項協議於今年底實施後，屆時東北部毗鄰伊拉克和土耳其的所有邊境關卡、當地所有機場和油氣田都將納入中央政府掌控。同時，預計還將有9千名在監獄內的伊斯蘭國嫌疑成員也將受政府管轄。

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報導指出，敘利亞庫德族將因此享有傳授和使用其語言在內等憲法權利。在巴夏爾．阿塞德統治期間，庫德語在當地遭禁數十年。根據該協議，被阿塞德剝奪的國籍也將重新被賦予公民權。該協議指出，所有敘利亞人都將成為政治進程的一部分，無論他們的宗教或種族如何。

而在新政府宣布與庫德族達成協議的同時，也指出針對前朝殘餘勢力的清掃行動已經結束。法新社報導，夏拉9日在演講中表示，暴力事件是「被推翻政權的殘餘力量及其背後的外國勢力試圖再次製造騷亂，將我國拖入內戰」的結果。

敘利亞國防部並發布聲明，任何接近民宅或攻擊民宅內人士的行為，都是嚴格禁止的。

敘利亞地中海岸地區大體上以阿拉維派人口為主，對效忠巴夏爾．阿塞德陣營展開的反擊行動給當地數個城鎮帶來浩劫。人權團體通報，遜尼派好戰分子針對什葉派少數派系阿拉維派展開報復屠殺。

對此，美國國務卿盧比歐9日在一份聲明中敦促敘利亞當局「追究這些屠殺的肇事者」的責任，指出美國「與敘利亞的宗教和族裔少數群體站在一起，包括其基督教、德魯茲人、阿拉維派和庫爾德人社區」。

另外，法新社報導，土耳其總統艾爾多安10日並對暴力事件進行譴責，並承諾會對敘利亞提供各種支持，包括敘利亞個民族。但不確定是否包含庫德族，此前該國一直將國內庫德工人黨視為公布組織，並將其與敘利亞境內的庫德人連結。

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