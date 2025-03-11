川普2.0加強印太 美批准66億元協助日本發展極音速彈體

美國國務院昨（10）日批准66億元協助日本發展極音速彈體（HVGP）。圖為日前日本在美試射的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」。（日本防衛省防衛裝備廳官方X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普再度上任後，在美國優先的思維下對動盪的全球局勢投下震撼彈，不過美方對印太地區的防衛支持卻不減反增，美國政府昨（10）日宣布，國務院已批准以2億美元（約66億台幣）的價格，售予日本極音速滑翔彈體的技術支援與測試裝備，以提升極音速滑翔彈（HVGP）的能力。該種類彈體目前已知，已廣泛在中共如東風-17等極音速飛彈上使用。

根據美國國防安全合作局（DSCA）昨日公布的最新資訊，美國國務院已批准向日本政府出售極音速滑翔彈體的技術支援以及相關試驗裝備，其中包含完整的測試前所需、測試任務和運輸支援等，另外亦包含美國和日本的雙方的協調會議；總價值約為2億美金，以提升日本本土在極速滑翔彈體上的能力，而所有設備及服務將由美國政府直接提供。

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DSCA公告指出，擬議的軍售將為日本偏遠島嶼提供防禦，從而提高日本應對當前和未來威脅的能力。此項軍售也是作為加強印太地區主要政經穩定的盟友安全，以支持美國的外交政策目標和國家安全目標；這些設備和支援並不會改變印太地區的基本軍事平衡。

DSCA公告指出，擬議的軍售將提高日本在HVGP彈體的能力，從而為日本偏遠島嶼提供防禦，以應對當前和未來的威脅。日本方面，上（2）月7日也公告指出，為滿足消滅敵威脅的防區外防禦能力，現正進行自產的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」研發工作。（圖片擷取自@ColbyBadhwar的X帳號）

日本防衛省上（2）月7日才公告指出，為滿足早期攔截、消滅敵威脅的防區外防禦能力，現正進行自產的「島嶼防禦極音速滑翔飛彈」研發工作，並與美國合作開發，在過去一年間，該型飛彈已在美國加州地區完成4次試射，初步驗證系統運作可行性外，也順利蒐集相關飛行數據，希望可在明、後（2027）年交軍，並投入實際部署。



目前印太地區宣稱最廣泛使用極音速滑翔彈體的國家為中共，中國解放軍於2019年亮相的「東風-17」極音速彈道飛彈，其彈頭即是採用乘波體概念的極音速滑翔飛行器，其部署更是引發台海及印太地區一陣擔憂；而東風-17的後繼飛彈傳聞為「東風-27」，但目前資訊量極少。

具乘波滑翔彈頭的東風-17飛彈自2019年問世，引發世界譁然，中國甚至被認為是世界第一個裝備極音速武器的國家。（歐新社資料照）

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