美B-21轟炸機加速量產 結合AI 匿蹤性能再升級

一架B-21「突襲者」（Raider）轟炸機在加州愛德華茲空軍基地（Edwards AFB）進行飛行作業。（圖：美國空軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍新一代戰略匿蹤轟炸機 B-21「突襲者」（B-21 Raider）在測試與生產方面取得顯著進展，標誌著這款備受矚目的武器系統，正朝著實現戰略嚇阻目標邁進。美國國防巨擘諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱諾格）5 日宣布，B-21 展現了穩定的性能，並獲得了美國政府的高度信任。

軍事新聞網站《Army Recognition》報導，諾格已進入B-21的生產加速階段。2024年底獲得第二批小批量試產（LRIP）合約，再次證明這款匿蹤轟炸機技術已臻成熟，並獲得美國政府的高度肯定。B-21的設計，著重於適應性、可負擔性及高效生產，旨在為美軍提供因應多變威脅環境的戰略嚇阻能力。

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為支援計畫進程，諾洛採用整合性生產策略，直接在最終生產線上建造測試機，加速工業擴展並優化製造流程。「此方法深化企業對 B-21 生產的理解，精進大規模製造流程，確保計畫執行的可控性與永續性。」 諾格航太系統副總裁·瓊斯（Tom Jones）表示。

B-21專為穿透先進防空系統設計，可執行常規或核武精確打擊任務。它採用飛翼構型並結合雷達吸波材料，大幅降低雷達與熱能特徵，擁有長程洲際航程與酬載能力，可在高威脅環境下作戰。武器系統方面，B-21可攜帶 B61、B83戰術核彈及「長程距外」核巡弋飛彈，並能部署多種精確導引傳統彈藥，強化戰略嚇阻角色。

諾格為B-21開發的數位生態系統，有效降低風險並加速技術整合。首飛前，B-21已完成超過200次測試，累積逾1000小時飛行時間。這種數位方法使軟體認證時間縮減 50%，並讓測試團隊得以即時評估飛機表現。諾格報告中指出。「首年飛行測試期間只需一次軟體調整，證明風險降低工作成效卓著」。

諾格已投資超過20億美元（約新台幣657億元）於基礎設施與數位能力，確保設計與生產團隊無縫協作。擴增實境、先進機器人與人工智慧 （AI ）的導入，進一步提升效率與品質。

B-21從設計初期即考量每日可部署性，任務間僅需最小維護，目前已實現每週多次試飛的節奏。隨著測試持續與生產規模擴大，計畫受益於降低風險與穩定成本，符合美國政府的可負擔目標，同時達成技術與性能要求。

首架B-21轟炸機從加州愛德華茲空軍基地起飛。（圖：美國空軍）

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