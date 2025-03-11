700噸玻璃纖維船世界最大 日第4艘淡路級掃雷艦服役

圖為「能美號」進行下水儀式。（圖片取自日本防衛省）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕從2021年5月開始建造的日本新型遠洋掃雷艦「能美號」，將在明日成軍服役，該船是淡路級掃雷艦的第四艘，也被認為是世界上最大的玻璃纖維（FRP）船。

軍聞網站「Army Recognition」報導，首艘淡路級2014年開始建造，2017年服役。「能美號」則於2021年5月開始鋪設龍骨，2023年10月下水。同時，日本還分別在2022、2024年以1340億日圓（約新台幣299.8億）、2620億日圓（約新台幣586.3億）再建造兩艘，將於2026年服役、2027年完工。

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日本「淡路級」掃雷艦是原先「八重山級」掃雷艦的後繼艦種，但不同的是以高強度耐腐蝕性、符合掃雷磁性特徵的玻璃纖維強化塑膠材質（FRP）取代八重山級的木殼材質，使標準使用壽命一舉延長至可用30年。淡路級艦標準排水量為690噸，使用柴油雙主機，航速14節，編制艦員數50人。

報導說，最新的「能美號」將配備光學探測和測距（LIDAR）監視系統，可在白天和夜間遠距離定位水下物體；另外為檢測、定位和分類水雷，還搭載消耗性水雷處理系統（EMDS）和可變深度聲納（VDS）系統。新艦還將配備美日合作開發的無人水下航行器（AUV）「OZZ-4中型無人自航除雷載具」，將可協助定位和清除深部水雷。此外，還配備了桅杆式光學監視系統，其中裝有用於探索水雷的雷達。該船另配備一門JM61-RFS 20公厘遙控機砲，用於掃雷和自衛。

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