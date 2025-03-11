加入北約組織滿周年 瑞典「獅鷲」戰機將首度前駐波蘭空巡

圖為瑞典空軍的JAS 39「獅鷲」戰鬥機，隸屬該軍諾爾波騰聯隊（Norrbotten Wing, F21）。（瑞典國防軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典國防部近日證實，為支援北約東翼空防，下（4）月起將派遣8架JAS 39戰機進駐波蘭境內、展開為期三個月的空中巡邏任務，這也是該國去（2024）獲准加入北約組織以來，首度參與集體防禦並擔負駐外的戰備工作。

北約組織（NATO）7日發布新聞稿宣布，為提升區域空中安全，瑞典將於今年4月至6月間，派出一支中隊、8架的JAS 39「獅鷲」（Gripen）戰機前駐波蘭，執行空中監視暨快速反應警戒（QRA）任務；這也是該國正式加入北約滿周年以來，首次派遣戰鬥機投入集體防禦體系。屆時，瑞典的獅鷲戰機中隊將跟進荷、法、義與西班牙，展開空中巡邏保障邊境安全。

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瑞典在2024年3月7日加入北約組織，時值加入滿周年之際，該國瑞典國防大臣帕爾瓊森（Pål Jonson）宣布將調派一支獅鷲戰機中 隊進駐波蘭三個月。（瑞典國防軍官網）

北約空中巡邏（Air Policing）任務行之有年，但隨著俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea）、2022年爆發俄烏戰爭，這項政策的實施力度和頻次已有顯著提升。目前，法國飆風戰機、義大利颱風戰機正進駐立陶宛，荷蘭的F-35A戰機則在駐愛沙尼亞，而西班牙則是派駐一支愛國者飛彈連常駐土耳其。

另一方面，瑞典政府先前曾對軍援烏克蘭「獅鷲」機隊表達正面態度，而基輔也曾表示希望能籌獲16至18架同型戰機，約略是一支戰機中隊的數量；而此前的軍援紀錄也出現過該戰機相關項目，但烏克蘭空軍目前僅證實F-16A/B、幻象2000-5F戰機投入戰備，對於獅鷲戰機的換裝工作是否仍在進行中，目前未有進一步消息。

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